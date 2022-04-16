ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Димитров тоже не справится с Давидовичем-Фокиной?

    Давидович-Фокина — Димитров. Прогноз (к. 1.77) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Григор Димитров
    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Димитров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:30 мск. Давидович-Фокина — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 16 Апреля 2022 года
    Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
  • Монте-Карло. Мужчины
    •  Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 14:30 Григор Димитров (Болгария) Григор Димитров (Болгария)
  • Монте-Карло. Мужчины
    •

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе». И пока что это лучший турнир испанца в текущем сезоне.

    В пятницу Алехандро провел крутейший матч против Тейлора Фрица. Американец взял первый сет со счетом 6:2, но на самом деле на корте была равная игра, просто в каких-то моментах Давидовичу-Фокине очень не везло.

    И следующие две партии полностью это подтвердили. К тому же, ближе к третьей партии Фриц подустал, это было заметно. Он уже не так эффективно подавал первым мячом и пробивал с форхэнда.

    Давидович-Фокина в свою очередь продемонстрировал отличную физическую готовность, что немаловажно для грунта, где часто бывает много длинных розыгрышей. Но главным катализатором для него, похоже, стала сенсационная победа над Новаком Джоковичем во втором круге.

    Димитров

    Димитров тем временем впервые с 2018 года вышел в полуфинал на грунте. Болгарин в который раз напомнил, что по-прежнему способен побеждать на главных турнирах.

    В четвертьфинале Григор выиграл у Хуберта Хуркача. Как и ожидалось, матч получился затяжным, а в третьем сете и вовсе дошло до тай-брейка. При этом по ходу решающей партии Димитров дважды проигрывал с брейком — поляк не смог подать на матч при счете 5:4.

    Все прогнозы на теннис

    В третьем круге Димитров остановил еще одного серьезного соперника — Каспера Руда. И это, в принципе, можно даже назвать сенсацией, все-таки норвежец один из самых опасных оппонентов на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.77, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Для Давидовича-Фокины встреча с Димитровым вряд ли будет сильно отличаться от матча с Фрицем. А вот болгарина точно ждут «сюрпризы». Григору будет явно сложнее, чем против Хуркача — придется бегать. И бегать, скорее всего, очень много.

    В общем, есть все основания полагать, что эмоциональный испанец дойдет до финала, где его перед началом турнира вообще никто не ждал.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аугсбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Давидович-Фокина — Димитров: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на теннис. Димитров тоже не справится с Давидовичем-Фокиной?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры