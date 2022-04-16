Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 14:30 мск. Давидович-Фокина — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе». И пока что это лучший турнир испанца в текущем сезоне.

В пятницу Алехандро провел крутейший матч против Тейлора Фрица. Американец взял первый сет со счетом 6:2, но на самом деле на корте была равная игра, просто в каких-то моментах Давидовичу-Фокине очень не везло.

И следующие две партии полностью это подтвердили. К тому же, ближе к третьей партии Фриц подустал, это было заметно. Он уже не так эффективно подавал первым мячом и пробивал с форхэнда.

Давидович-Фокина в свою очередь продемонстрировал отличную физическую готовность, что немаловажно для грунта, где часто бывает много длинных розыгрышей. Но главным катализатором для него, похоже, стала сенсационная победа над Новаком Джоковичем во втором круге.

Димитров

Димитров тем временем впервые с 2018 года вышел в полуфинал на грунте. Болгарин в который раз напомнил, что по-прежнему способен побеждать на главных турнирах.

В четвертьфинале Григор выиграл у Хуберта Хуркача. Как и ожидалось, матч получился затяжным, а в третьем сете и вовсе дошло до тай-брейка. При этом по ходу решающей партии Димитров дважды проигрывал с брейком — поляк не смог подать на матч при счете 5:4.

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В третьем круге Димитров остановил еще одного серьезного соперника — Каспера Руда. И это, в принципе, можно даже назвать сенсацией, все-таки норвежец один из самых опасных оппонентов на грунте.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.77, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.15.

Для Давидовича-Фокины встреча с Димитровым вряд ли будет сильно отличаться от матча с Фрицем. А вот болгарина точно ждут «сюрпризы». Григору будет явно сложнее, чем против Хуркача — придется бегать. И бегать, скорее всего, очень много.

В общем, есть все основания полагать, что эмоциональный испанец дойдет до финала, где его перед началом турнира вообще никто не ждал.

Ставка — победа Давидовича-Фокины за 1.77.