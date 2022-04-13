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    Сможет ли Зверев пройти хотя бы один раунд в Монте-Карло?

    Дельбонис — Зверев. Прогноз (к. 3.04) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дельбонис — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Дельбонис — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дельбонис

    Дельбонис в начале месяца неудачно выступил в Марракеше, неожиданно проиграв в первом же матче португальцу Жоау Соузе.

    Тем удивительнее, что в Монте-Карло аргентинец сходу обыграл серьезного соперника. Федерико одержал победу над испанцем Хауме Муньяром, который, по мнению букмекеров, был явным фаворитом.

    В марте Дельбонис не выиграл ни одного матча на «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и Майами. Но в данном случае это нормально, на харде у него редко бывают хорошие матчи.

    Пока что главным успехом Дельбониса в текущем сезоне остается выход в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе.

    Зверев

    Зверев тем временем еще ни разу не играл на грунте в этом году. И пока что сезон складывается для него максимально непросто.

    В январе немецкий теннисист провалил Открытый чемпионат Австралии, в начале февраля ему удалось дойти до финала в Монпелье, но потом снова начались проблемы.

    В Акапулько перед игрой второго раунда Зверева сняли с турнира за агрессивное поведение после парного матча.

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    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Александр сразу же проиграл Томми Полу. В Майами он остановился после четвертьфинала, уступив Касперу Руду.

    Прогноз и ставка

    На Дельбониса в этом матче можно поставить за 7.40, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

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    Понятно, что Зверев явный фаворит, но вряд ли у него получится обыграть аргентинца с разгромным счетом, на что нам намекают коэффициенты.

    В 2019 году у немца было два сложнейших матча против Дельбониса. И предстоящий в этом плане не станет исключением.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.04.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Дельбониса больше 7,5 за 1.82.

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    Дельбонис — Зверев: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев пройти хотя бы один раунд в Монте-Карло?
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