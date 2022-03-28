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    У Циципаса будут проблемы в матче с Де Минауром?

    Циципас — Де Минаур. Прогноз (к. 1.89) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Де Минаур
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Циципас — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2022 года
    Стефанос Циципас (Греция)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Стефанос Циципас (Греция) 16:00 Alex de Minaur Alex de Minaur
  • Майами. Мужчины
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    Циципас

    Циципас накануне выиграл у Джей-Джей Вульфа. Вопреки ожиданиям, матч получился довольно энергозатратным.

    Стефанос позволил американцу выиграть второй сет, причем на тай-брейке, но в решающей партии интрига продержалась недолго.

    В любом случае, это уже далеко не первый случай, когда Циципасу не удалось без проблем подтвердить статус явного фаворита.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Циципас после тяжелейшей победы над Джеком Соком проиграл Дженсону Бруксби.

    Де Минаур

    Де Минаур начал турнир с уверенной победы над Джорданом Томпсоном. Матч против соотечественника получился для Алекса максимально комфортным.

    В Индиан-Уэллсе австралийский теннисист выиграл у Джона Миллмана и Томми Пола, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу, будущем победителю турнира. Но надо отдать должное Де Минауру, встречу с американцем он провел очень достойно.

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    Де Минаур впервые в карьере вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 3.26.

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    Это будет уже 11-й матч между Циципасом и Де Минауром. Девять из десяти предыдущих завершились в пользу грека. Интрига в этом противостоянии действительно немного. Австралийцу тяжело противостоять мощи соперника.

    Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 1.89.

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    Циципас — Де Минаур: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. У Циципаса будут проблемы в матче с Де Минауром?
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