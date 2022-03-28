Циципас
Циципас накануне выиграл у Джей-Джей Вульфа. Вопреки ожиданиям, матч получился довольно энергозатратным.
Стефанос позволил американцу выиграть второй сет, причем на тай-брейке, но в решающей партии интрига продержалась недолго.
В любом случае, это уже далеко не первый случай, когда Циципасу не удалось без проблем подтвердить статус явного фаворита.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Циципас после тяжелейшей победы над Джеком Соком проиграл Дженсону Бруксби.
Де Минаур
Де Минаур начал турнир с уверенной победы над Джорданом Томпсоном. Матч против соотечественника получился для Алекса максимально комфортным.
В Индиан-Уэллсе австралийский теннисист выиграл у Джона Миллмана и Томми Пола, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу, будущем победителю турнира. Но надо отдать должное Де Минауру, встречу с американцем он провел очень достойно.
Де Минаур впервые в карьере вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 3.26.
Это будет уже 11-й матч между Циципасом и Де Минауром. Девять из десяти предыдущих завершились в пользу грека. Интрига в этом противостоянии действительно немного. Австралийцу тяжело противостоять мощи соперника.
Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 1.89.