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    Сможет ли Медведев обыграть Маррея с разгромным счетом?

    Медведев — Маррей. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Маррей
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Энди Маррея во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Медведев — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2022 года

    Медведев

    Медведев в конце февраля поднялся на первое место в рейтинге. Это случилось по итогам турнира в Акапулько, где он дошел до полуфинала.

    Но на вершине россиянин продержался недолго. В середине марта Даниил вернулся на вторую строчку.

    Медведев провалил турнир в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем раунде он уступил Гаэлю Монфису.

    В решающей партии Даниил взял у француза лишь один гейм. Без сомнений, это была его худшая партия за долгое время.

    В прошлом году Медведев добрался в Майами до четвертьфинала.

    Маррей

    Маррей, в отличие от Медведева, который попал в число сеяных, стартовал с первого круга.

    Накануне британец выиграл у Федерико Дельбониса. В первом сете аргентинец дрогнул только на тай-брейке, а вот во второй партии Энди позволил сопернику взять лишь один гейм.

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    Маррей преодолел первый раунд на седьмом турнире кряду. Но проблема в том, что дальше второго круга он смог пройти только в Сиднее . Все-таки ему очень сложно играть по несколько матчей в течение недели.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Маррея букмекеры предлагают за 6.40.

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    К сожалению, Энди уже давно не в том состоянии, чтобы на равных играть против соперников из топ-10. В каких-то отдельных эпизодах он все еще может напомнить, что когда-то был первой ракеткой мира, но в целом понятно, что теперь подобные матчи даются с большим трудом.

    Ставка — победа Медведева + общий тотал геймов меньше 21,5 за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маррея меньше 8,0 за 1.87.

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    Медведев — Маррей: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Маррея с разгромным счетом?
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