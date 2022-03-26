Медведев
Медведев в конце февраля поднялся на первое место в рейтинге. Это случилось по итогам турнира в Акапулько, где он дошел до полуфинала.
Но на вершине россиянин продержался недолго. В середине марта Даниил вернулся на вторую строчку.
Медведев провалил турнир в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем раунде он уступил Гаэлю Монфису.
В решающей партии Даниил взял у француза лишь один гейм. Без сомнений, это была его худшая партия за долгое время.
В прошлом году Медведев добрался в Майами до четвертьфинала.
Маррей
Маррей, в отличие от Медведева, который попал в число сеяных, стартовал с первого круга.
Накануне британец выиграл у Федерико Дельбониса. В первом сете аргентинец дрогнул только на тай-брейке, а вот во второй партии Энди позволил сопернику взять лишь один гейм.
Маррей преодолел первый раунд на седьмом турнире кряду. Но проблема в том, что дальше второго круга он смог пройти только в Сиднее . Все-таки ему очень сложно играть по несколько матчей в течение недели.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Маррея букмекеры предлагают за 6.40.
К сожалению, Энди уже давно не в том состоянии, чтобы на равных играть против соперников из топ-10. В каких-то отдельных эпизодах он все еще может напомнить, что когда-то был первой ракеткой мира, но в целом понятно, что теперь подобные матчи даются с большим трудом.
Ставка — победа Медведева + общий тотал геймов меньше 21,5 за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маррея меньше 8,0 за 1.87.