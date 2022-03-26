Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Энди Маррея во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Медведев — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев в конце февраля поднялся на первое место в рейтинге. Это случилось по итогам турнира в Акапулько, где он дошел до полуфинала.

Но на вершине россиянин продержался недолго. В середине марта Даниил вернулся на вторую строчку.

Медведев провалил турнир в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем раунде он уступил Гаэлю Монфису.

В решающей партии Даниил взял у француза лишь один гейм. Без сомнений, это была его худшая партия за долгое время.

В прошлом году Медведев добрался в Майами до четвертьфинала.

Маррей

Маррей, в отличие от Медведева, который попал в число сеяных, стартовал с первого круга.

Накануне британец выиграл у Федерико Дельбониса. В первом сете аргентинец дрогнул только на тай-брейке, а вот во второй партии Энди позволил сопернику взять лишь один гейм.

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Маррей преодолел первый раунд на седьмом турнире кряду. Но проблема в том, что дальше второго круга он смог пройти только в Сиднее . Все-таки ему очень сложно играть по несколько матчей в течение недели.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Маррея букмекеры предлагают за 6.40.

К сожалению, Энди уже давно не в том состоянии, чтобы на равных играть против соперников из топ-10. В каких-то отдельных эпизодах он все еще может напомнить, что когда-то был первой ракеткой мира, но в целом понятно, что теперь подобные матчи даются с большим трудом.

Ставка — победа Медведева + общий тотал геймов меньше 21,5 за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маррея меньше 8,0 за 1.87.