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    Свитолина снова проиграет?

    Уотсон — Свитолина. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2022 года

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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против британки Хизер Уотсон во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 17:00 мск. Уотсон — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2022 года

    Уотсон

    Уотсон слабо проводит первую половину сезона. Пока что ее основным достижением можно считать выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    На остальных турнирах Хизер выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Британская теннисистка с трудом прошла первый круг в Монтеррее, после чего уступила Айле Томлянович.

    В Майами Уотсон одержала в первом круге волевую победу над Аранчей Рус.

    Свитолина

    Свитолина тоже не может похвастаться результатами. В последнее время украинка, как правило, расстраивает своих поклонников.

    В Индиан-Уэллсе Элина в первом же матче проиграла британке Хэрриет Дарт. С одной стороны, это сенсация, но после всех неудач еще одно поражение Свитолиной вряд ли стало для кого-то шоком.

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    Относительно успешным для Свитолиной стал турнир в Монтеррее. Здесь она дошла до четвертьфинала.

    В Дубае Элина выиграла один матч, а в Дохе сразу же уступила Терезе Мартинцовой.

    Прогноз и ставка

    На Уотсон в этом матче можно поставить за 4.05, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.26.

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    И это явно тот случай, когда на фаворита лучше не ставить. Украинка уже не первый месяц играет откровеннно плохо. Судя по всему, это связано в том числе с психологическими проблемами. Элине сейчас сложно концентрироваться только на теннисе.

    Ставка — Уотсон выиграет хотя бы один сет за 2.05.

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    Уотсон — Свитолина: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на теннис. Свитолина снова проиграет?
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