Японка Наоми Осака сыграет против австралийки Астры Шармы в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 17:00 мск. Осака — Шарма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Осака в первой половине месяца провалила турнир в Индиан-Уэллсе. Впрочем, это вряд ли уже кого-то удивило.

В первом раунде Наоми одержала волевую победу над Слоан Стивенс, после чего с треском проиграла Веронике Кудерметовой. При этом первый сет россиянка забрала со счетом 6:0.

Очень болезненное поражение, но надо понимать, что Осака с некоторых пор играет крайне редко — приезжает только на крупные турниры. Поэтому теперь дело не в психологии, а в банальном отсутствии постоянной игровой практики. Турнир в Майами будет для нее всего лишь четвертым в этом сезоне.

К слову, в текущем рейтинге Наоми занимает всего лишь 77-е место.

Шарма

Шарма тоже дошла в Индиан-Уэллсе до второго раунда. Но для нее это как раз успех.

Тем более, изначально Астра не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге австралийская теннисистка выиграла у Магды Линетт, а уже после этого уступила Виктории Азаренко.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне у Шармы пока лишь одна победа на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 1.10, победу Шармы букмекеры предлагают за 7.20.

После того, что случилось в Индиан-Уэллсе, у Осаки не должно быть проблем с мотивацией. Хотя порой создается впечатление, что сам теннис ее уже интересен далеко не так, как раньше.

Ставка — победа Осаки с форой по геймам (-6,0) за 1.73. С такой соперницей у японки при правильном настрое не должно быть проблем.