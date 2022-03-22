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    У Осаки снова будут проблемы?

    Осака — Шарма. Прогноз (к. 1.73) и ставки на турнир в Майами 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Шарма
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против австралийки Астры Шармы в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 17:00 мск. Осака — Шарма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 22 Марта 2022 года
    Наоми Осака (Япония)
  • Australian Open. Женщины
    •  Наоми Осака (Япония) 17:00 Астра Шарма (Австралия) Астра Шарма (Австралия)
  • Майами. Женщины
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    Осака

    Осака в первой половине месяца провалила турнир в Индиан-Уэллсе. Впрочем, это вряд ли уже кого-то удивило.

    В первом раунде Наоми одержала волевую победу над Слоан Стивенс, после чего с треском проиграла Веронике Кудерметовой. При этом первый сет россиянка забрала со счетом 6:0.

    Очень болезненное поражение, но надо понимать, что Осака с некоторых пор играет крайне редко — приезжает только на крупные турниры. Поэтому теперь дело не в психологии, а в банальном отсутствии постоянной игровой практики. Турнир в Майами будет для нее всего лишь четвертым в этом сезоне.

    К слову, в текущем рейтинге Наоми занимает всего лишь 77-е место.

    Шарма

    Шарма тоже дошла в Индиан-Уэллсе до второго раунда. Но для нее это как раз успех.

    Тем более, изначально Астра не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

    В первом круге австралийская теннисистка выиграла у Магды Линетт, а уже после этого уступила Виктории Азаренко.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне у Шармы пока лишь одна победа на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    На Осаку в этом матче можно поставить за 1.10, победу Шармы букмекеры предлагают за 7.20.

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    После того, что случилось в Индиан-Уэллсе, у Осаки не должно быть проблем с мотивацией. Хотя порой создается впечатление, что сам теннис ее уже интересен далеко не так, как раньше.

    Ставка — победа Осаки с форой по геймам (-6,0) за 1.73. С такой соперницей у японки при правильном настрое не должно быть проблем.

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    Осака — Шарма: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на теннис. У Осаки снова будут проблемы?
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