ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала» Карим БенземаПримера. «Севилья» примет «Реал Сосьедад», «Реал» сыграет с «Барселоной» Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 11:28
    • Агент: Вендел не планирует уходить из «Зенита»
  • 11:15
    • СМИ: Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом»
  • 11:08
    • Венгер может получить должность в «ПСЖ»
  • 06:55
    • Рублев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Сможет ли Рублев выйти в финал в Индиан-Уэллсе?

    Фриц — Рублев. Прогноз (к. 2.13) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 19 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Тейлор Фритц
    Прогноз и ставки на Фриц — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. Фриц — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 19 Марта 2022 года
    Тейлор Фритц (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Тейлор Фритц (США) 23:00 Андрей Рублёв (Россия) Андрей Рублёв (Россия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •

    Фриц

    Фриц второй год подряд дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В прошлом сезоне его остановил Николоз Басилашвили.

    В четвертьфинале Тейлор выиграл у Миомира Кецмановича. После двух сложных сетов американец разгромил серба в решающей партии.

    В третьем сете, причем на тай-брейке, все решилось и в матчах против Хауме Муньяра и Алекса Де Минаура.

    С одной стороны, не самая сложная сетка, но у Фрица все равно было немало проблем. И на это стоит обратить внимание.

    Рублев

    Рублев тем временем четвертый раз вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс». В Индиан-Уэллсе он это сделал вппервые.

    В четвертьфинале Андрей одержал победу над Григором Димитровым. Болгарин серьезно сопротивлялся в первой партии, но вторую отдал почти без борьбы.

    Эта игра подтвердила, что Рублев находится в шикарной форме. На текущем турнире он до сих пор не проиграл ни одного сета.

    Все прогнозы на теннис

    Победная серия российского теннисиста достигла 13 матчей. В феврале он выиграл турниры в Марселе и Дубае.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 3.02, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом году Андрей легко обыграл американца в Дубае, но через время уступил ему на «Мастерсе» в Париже.

    Но акцент надо делать, прежде всего, на текущем состоянии Рублева. А сейчас он в полном порядке. Это хорошо заметно и по его игре, и по результатам.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Факел — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Майнц — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фриц — Рублев: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выйти в финал в Индиан-Уэллсе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры