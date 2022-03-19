Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. Фриц — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц второй год подряд дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В прошлом сезоне его остановил Николоз Басилашвили.

В четвертьфинале Тейлор выиграл у Миомира Кецмановича. После двух сложных сетов американец разгромил серба в решающей партии.

В третьем сете, причем на тай-брейке, все решилось и в матчах против Хауме Муньяра и Алекса Де Минаура.

С одной стороны, не самая сложная сетка, но у Фрица все равно было немало проблем. И на это стоит обратить внимание.

Рублев

Рублев тем временем четвертый раз вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс». В Индиан-Уэллсе он это сделал вппервые.

В четвертьфинале Андрей одержал победу над Григором Димитровым. Болгарин серьезно сопротивлялся в первой партии, но вторую отдал почти без борьбы.

Эта игра подтвердила, что Рублев находится в шикарной форме. На текущем турнире он до сих пор не проиграл ни одного сета.

Все прогнозы на теннис

Победная серия российского теннисиста достигла 13 матчей. В феврале он выиграл турниры в Марселе и Дубае.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 3.02, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

В прошлом году Андрей легко обыграл американца в Дубае, но через время уступил ему на «Мастерсе» в Париже.

Но акцент надо делать, прежде всего, на текущем состоянии Рублева. А сейчас он в полном порядке. Это хорошо заметно и по его игре, и по результатам.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.13.