Фриц
Фриц второй год подряд дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В прошлом сезоне его остановил Николоз Басилашвили.
В четвертьфинале Тейлор выиграл у Миомира Кецмановича. После двух сложных сетов американец разгромил серба в решающей партии.
В третьем сете, причем на тай-брейке, все решилось и в матчах против Хауме Муньяра и Алекса Де Минаура.
С одной стороны, не самая сложная сетка, но у Фрица все равно было немало проблем. И на это стоит обратить внимание.
Рублев
Рублев тем временем четвертый раз вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс». В Индиан-Уэллсе он это сделал вппервые.
В четвертьфинале Андрей одержал победу над Григором Димитровым. Болгарин серьезно сопротивлялся в первой партии, но вторую отдал почти без борьбы.
Эта игра подтвердила, что Рублев находится в шикарной форме. На текущем турнире он до сих пор не проиграл ни одного сета.
Победная серия российского теннисиста достигла 13 матчей. В феврале он выиграл турниры в Марселе и Дубае.
Прогноз и ставка
На Фрица в этом матче можно поставить за 3.02, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.
В прошлом году Андрей легко обыграл американца в Дубае, но через время уступил ему на «Мастерсе» в Париже.
Но акцент надо делать, прежде всего, на текущем состоянии Рублева. А сейчас он в полном порядке. Это хорошо заметно и по его игре, и по результатам.
Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.13.