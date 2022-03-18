Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 01:00 мск. Надаль — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль в 98-й раз вышел в четвертьфинал на уровне «Мастерса». И по этому показатеою он является рекордсменом.

В четвертом круге у Рафы был тяжелейший матч против Райли Опелки. Несмотря на то, что для победы хватило двух сетов, это действительно было испытание. Испанец дважды переиграл американского гиганта на тай-брейке.

К слову, у Надаля с самого начала не было простых матчей. И, возможно, это связано с хронической травмой стопы. По словам короля грунта, «в последние пару дней она беспокоит чуть больше».

В текущем сезоне Надаль до сих пор не проиграл ни одного матча .

Кирьос

Кирьос тем временем впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

Правда, австралийцу в четвертом круге даже не пришлось выходить на корт. Янник Синнер, с которым он должен был встретиться, снялся с турнира из-за плохого самочувствия.

Все прогнозы на теннис

Перед этим Кирьос выиграл у аргентинцев Себастьяна Баэса, Федерико Дельбониса и норвежца Каспера Руда.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.30.

У Рафы не самые простые отношения с австралийцем, который в том числе по этой причине будет невероятно мотивирован.

Но самое главное, что Кирьос действительно мощно проводит текущий турнир. Поэтому от ставки на победу Надаля все-таки лучше воздержаться.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47. Это в данном случае самый оптимальный вариант.

Также можно рассмотреть ставку на фору Кирьоса по эйсам (-6,5) за 1.75.