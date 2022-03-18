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    Кирьос прервет победную серию Надаля?

    Надаль — Кирьос. Прогноз (к. 2.47) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Кирьос
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    В текущем сезоне Рафаэль Надаль до сих пор не проиграл ни одного матча
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 01:00 мск. Надаль — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаль в 98-й раз вышел в четвертьфинал на уровне «Мастерса». И по этому показатеою он является рекордсменом.

    В четвертом круге у Рафы был тяжелейший матч против Райли Опелки. Несмотря на то, что для победы хватило двух сетов, это действительно было испытание. Испанец дважды переиграл американского гиганта на тай-брейке.

    К слову, у Надаля с самого начала не было простых матчей. И, возможно, это связано с хронической травмой стопы. По словам короля грунта, «в последние пару дней она беспокоит чуть больше».

    В текущем сезоне Надаль до сих пор не проиграл ни одного матча.

    Кирьос

    Кирьос тем временем впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

    Правда, австралийцу в четвертом круге даже не пришлось выходить на корт. Янник Синнер, с которым он должен был встретиться, снялся с турнира из-за плохого самочувствия.

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    Перед этим Кирьос выиграл у аргентинцев Себастьяна Баэса, Федерико Дельбониса и норвежца Каспера Руда.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.30.

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    У Рафы не самые простые отношения с австралийцем, который в том числе по этой причине будет невероятно мотивирован.

    Но самое главное, что Кирьос действительно мощно проводит текущий турнир. Поэтому от ставки на победу Надаля все-таки лучше воздержаться.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47. Это в данном случае самый оптимальный вариант.

    Также можно рассмотреть ставку на фору Кирьоса по эйсам (-6,5) за 1.75.

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    Надаль — Кирьос: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на теннис. Кирьос прервет победную серию Надаля?
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