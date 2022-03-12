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    Сможет ли Надаль разгромить Корду?

    Надаль — Корда. Прогноз (к. 3.46) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Корда
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:30 мск. Надаль — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 12 Марта 2022 года
    Рафаэль Надаль (Испания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Рафаэль Надаль (Испания) 23:30 Sebastian Korda Sebastian Korda
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Надаль

    Неожиданный триумф на Открытом чемпионате Австралии, похоже, стал для Надаля своеобразным эликсиром молодости. После всех проблем испанец снова творит на корте какие-то чудеса.

    В конце февраля Рафа выиграл титул в Акапулько, после чего поднялся в рейтинге на четвертое место.

    По ходу турнира Надаль не проиграл ни одного сета. В полуфинале король грунта уверенно разобрался с Даниилом Медведевым, а в решающем матче одержал победу над британцем Кэмероном Норри.

    Победная серия Надаля в этом году составляет уже 15 матчей. Испанец до сих пор не проиграл ни одной встречи в текущем сезоне.

    Корда

    Корда тем временем начал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с победы над Танаси Коккинакисом. Это был далеко не самый простой соперник, но подобные успехи 21-летнего теннисиста уже вряд ли кого удивляют.

    Другой вопрос, что Себастьяну пока не хватает стабильности. В Акапулько он в первом же матче проиграл сербу Душану Лайовичу, хотя в этом случае считался явным фаворитом.

    В Делрей-Бич Корда выиграл два матча, после чего уступил Кэмерону Норри, которого разгромил на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.18, победу Корды букмекеры предлагают за 5.00.

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    Рафа прекрасно знает, на что способен его соперник, поэтому Корде точно не стоит думать, что со стороны испанца будет какая-то недооценка. В случае с Надалем об этом можно даже не мечтать.

    Но при этом есть подозрение, что хотя бы в одной партии Корда заставит оппонента нервничать.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.46.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корды больше 8,5 за 1.91.

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    Надаль — Корда: прогноз, ставка (3.46), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль разгромить Корду?
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