Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:30 мск. Надаль — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Неожиданный триумф на Открытом чемпионате Австралии, похоже, стал для Надаля своеобразным эликсиром молодости. После всех проблем испанец снова творит на корте какие-то чудеса.

В конце февраля Рафа выиграл титул в Акапулько, после чего поднялся в рейтинге на четвертое место.

По ходу турнира Надаль не проиграл ни одного сета. В полуфинале король грунта уверенно разобрался с Даниилом Медведевым, а в решающем матче одержал победу над британцем Кэмероном Норри.

Победная серия Надаля в этом году составляет уже 15 матчей. Испанец до сих пор не проиграл ни одной встречи в текущем сезоне.

Корда

Корда тем временем начал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с победы над Танаси Коккинакисом. Это был далеко не самый простой соперник, но подобные успехи 21-летнего теннисиста уже вряд ли кого удивляют.

Другой вопрос, что Себастьяну пока не хватает стабильности. В Акапулько он в первом же матче проиграл сербу Душану Лайовичу, хотя в этом случае считался явным фаворитом.

В Делрей-Бич Корда выиграл два матча, после чего уступил Кэмерону Норри, которого разгромил на Australian Open.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.18, победу Корды букмекеры предлагают за 5.00.

Рафа прекрасно знает, на что способен его соперник, поэтому Корде точно не стоит думать, что со стороны испанца будет какая-то недооценка. В случае с Надалем об этом можно даже не мечтать.

Но при этом есть подозрение, что хотя бы в одной партии Корда заставит оппонента нервничать.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.46.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корды больше 8,5 за 1.91.