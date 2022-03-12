Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Дженсона Бруксби во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:00 мск. Хачанов — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов в прошлом месяце успел провести три турнира. Наибольшего успеха Карен добился в Дохе, где дошел до полуфинала.

Перед поражением от Роберто Баутисты-Агута российский теннисист выиграл у Маккензи Макдональда, Эмиля Руусувуори и Марина Чилича.

В Роттердаме Хачанов остановился после второго круга, не сумев пройти Кэмерона Норри.

А в Дубае после победы над Алексом Де Минауром Карен проиграл Новаку Джоковичу. Первый сет получился так себе, а во втором россиянин дрогнул только на тай-брейке.

Лучшим результатом Хачанова в Индиан-Уэллсе остается выход в четвертьфинал в 2019 году.

Бруксби

Бруксби, в отличие от Хачанова, который попал в число сеяных, стартовал с первого круга. Накануне американец одержал уверенную победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной.

В первой половине февраля Дженсон дошел до финала в Далласе. В решающем матче 21-летний теннисист уступил Райли Опелке.

Все прогнозы на теннис

На турнире в Акапулько Бруксби в первом же матче пришлось играть против Александра Зверева. Во втором сете Дженсон не смог реализовать матчбол, после чего почти без борьбы отдал решающую партию.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.96, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.88.

Карену достался пусть и молодой, но очень опасный соперник. Бруксби в недавнем матче против Зверева показал, что готов, по сути, играть с кем угодно.

Скорее всего, Хачанов не сможет выйти в следующий раунд.

Ставка — победа Бруксби за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете булет тай-брейк за 2.19.