Хачанов
Хачанов в прошлом месяце успел провести три турнира. Наибольшего успеха Карен добился в Дохе, где дошел до полуфинала.
Перед поражением от Роберто Баутисты-Агута российский теннисист выиграл у Маккензи Макдональда, Эмиля Руусувуори и Марина Чилича.
В Роттердаме Хачанов остановился после второго круга, не сумев пройти Кэмерона Норри.
А в Дубае после победы над Алексом Де Минауром Карен проиграл Новаку Джоковичу. Первый сет получился так себе, а во втором россиянин дрогнул только на тай-брейке.
Лучшим результатом Хачанова в Индиан-Уэллсе остается выход в четвертьфинал в 2019 году.
Бруксби
Бруксби, в отличие от Хачанова, который попал в число сеяных, стартовал с первого круга. Накануне американец одержал уверенную победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной.
В первой половине февраля Дженсон дошел до финала в Далласе. В решающем матче 21-летний теннисист уступил Райли Опелке.
На турнире в Акапулько Бруксби в первом же матче пришлось играть против Александра Зверева. Во втором сете Дженсон не смог реализовать матчбол, после чего почти без борьбы отдал решающую партию.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.96, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.88.
Карену достался пусть и молодой, но очень опасный соперник. Бруксби в недавнем матче против Зверева показал, что готов, по сути, играть с кем угодно.
Скорее всего, Хачанов не сможет выйти в следующий раунд.
Ставка — победа Бруксби за 1.88.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете булет тай-брейк за 2.19.