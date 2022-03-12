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    Медведев начнет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с разгромной победы?

    Медведев — Махач. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Махач
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:00 мск. Медведев — Махач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев в конце февраля дошел до полуфинала в Акапулько. Это был первый для Даниила турнир после Открытого чемпионата Австралии, где он добрался до финала.

    В Мексике россиянина снова остановил Рафаэль Надаль. Испанец одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:3.

    Несмотря на то, что Медведеву не удалось выиграть титул в Акапулько, он все равно поднялся на первое место в рейтинге, подвинув Новака Джоковича, который пропустит ближайшие турниры в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

    В прошлом году Медведев дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга, где уступил Григору Димитрову.

    Махач

    Махач попал в основную через квалификацию. Чешский теннисист выиграл в отборе у Раду Албота и Ильи Марченко.

    В первом круге Томаш выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы, как ни странно, оказалось достаточно двух сетов.

    В феврале Махач прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Марселе.

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    Также стоит отметить, что 21-летний чех выиграл один матч на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. Махача можно поставить за 12.25.

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    Вряд ли здесь стоит рассчитывать на серьезное сопротивление со стороны Махача. В лучшем случае чех возьмет пять-шесть геймов.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.82.

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    Медведев — Махач: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на теннис. Медведев начнет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с разгромной победы?
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