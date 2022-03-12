Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:00 мск. Медведев — Махач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев в конце февраля дошел до полуфинала в Акапулько. Это был первый для Даниила турнир после Открытого чемпионата Австралии, где он добрался до финала.

В Мексике россиянина снова остановил Рафаэль Надаль. Испанец одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:3.

Несмотря на то, что Медведеву не удалось выиграть титул в Акапулько, он все равно поднялся на первое место в рейтинге, подвинув Новака Джоковича, который пропустит ближайшие турниры в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

В прошлом году Медведев дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга, где уступил Григору Димитрову.

Махач

Махач попал в основную через квалификацию. Чешский теннисист выиграл в отборе у Раду Албота и Ильи Марченко.

В первом круге Томаш выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина. Для победы, как ни странно, оказалось достаточно двух сетов.

В феврале Махач прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Марселе.

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Также стоит отметить, что 21-летний чех выиграл один матч на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. Махача можно поставить за 12.25.

Вряд ли здесь стоит рассчитывать на серьезное сопротивление со стороны Махача. В лучшем случае чех возьмет пять-шесть геймов.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.82.