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    Зверев сенсационно проиграет Бруксби?

    Бруксби — Зверев. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Акапулько 21 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бруксби — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира в Акапулько. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Бруксби — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бруксби

    Для Бруксби сезон начался с не самого приятного события. Из-за ковида американцу пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии.

    Но прямо сейчас Дженсон в полном порядке. В конце января он неплохо выступил на «челленджере» в Коламбусе, дойдя до полуфинала.

    А на турнире в Далласе Бруксби добрался до финала. В решающем матче 21-летний теннисист уступил Райли Опелке. Оба сета завершились тай-брейком.

    Зверев

    Зверев тем временем вряд ли доволен тем, как прошли первые месяцы нового сезона.

    Главным разочарованием стал провал на Открытом чемпионате Австралии. Немец уже в четвертом круге проиграл Денису Шаповалову.

    Вскоре Зверев поехал на турнир в Монпелье, где без проблем дошел до финала. Но в решающем матче против Александра Бублика третья ракетка мира сыграл, мягко говоря, не очень хорошо. Титул сенсационно выиграл теннисист из Казахстана.

    Все прогнозы на теннис

    Зверев — действующий победитель турнира в в Акапулько. В прошлом году он выиграл в финале у Стефаноса Циципаса.

    Прогноз и ставка

    На Бруксби в этом матче можно поставить за 4.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.19.

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    Звереву достался очень непростой соперник. Не так давно Даниил Медведев и Энди Маррей назвали Бруксби в числе тех, кто может совершить прорыв в этом сезоне. Вряд ли они просто так назвали фамилию молодого американца.

    Ставка — Бруксби выиграет хотя бы один сет за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бруксби больше 8,5 за 1.83. Поражение Зверева в этом матче не станет большим сюрпризом.

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    Бруксби — Зверев: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на теннис. Зверев сенсационно проиграет Бруксби?
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