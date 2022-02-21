Бруксби
Для Бруксби сезон начался с не самого приятного события. Из-за ковида американцу пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии.
Но прямо сейчас Дженсон в полном порядке. В конце января он неплохо выступил на «челленджере» в Коламбусе, дойдя до полуфинала.
А на турнире в Далласе Бруксби добрался до финала. В решающем матче 21-летний теннисист уступил Райли Опелке. Оба сета завершились тай-брейком.
Зверев
Зверев тем временем вряд ли доволен тем, как прошли первые месяцы нового сезона.
Главным разочарованием стал провал на Открытом чемпионате Австралии. Немец уже в четвертом круге проиграл Денису Шаповалову.
Вскоре Зверев поехал на турнир в Монпелье, где без проблем дошел до финала. Но в решающем матче против Александра Бублика третья ракетка мира сыграл, мягко говоря, не очень хорошо. Титул сенсационно выиграл теннисист из Казахстана.
Зверев — действующий победитель турнира в в Акапулько. В прошлом году он выиграл в финале у Стефаноса Циципаса.
Прогноз и ставка
На Бруксби в этом матче можно поставить за 4.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.19.
Звереву достался очень непростой соперник. Не так давно Даниил Медведев и Энди Маррей назвали Бруксби в числе тех, кто может совершить прорыв в этом сезоне. Вряд ли они просто так назвали фамилию молодого американца.
Ставка — Бруксби выиграет хотя бы один сет за 2.23.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бруксби больше 8,5 за 1.83. Поражение Зверева в этом матче не станет большим сюрпризом.