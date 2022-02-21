Немец Александр Зверев сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира в Акапулько. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Бруксби — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бруксби

Для Бруксби сезон начался с не самого приятного события. Из-за ковида американцу пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии.

Но прямо сейчас Дженсон в полном порядке. В конце января он неплохо выступил на «челленджере» в Коламбусе, дойдя до полуфинала.

А на турнире в Далласе Бруксби добрался до финала. В решающем матче 21-летний теннисист уступил Райли Опелке. Оба сета завершились тай-брейком.

Зверев

Зверев тем временем вряд ли доволен тем, как прошли первые месяцы нового сезона.

Главным разочарованием стал провал на Открытом чемпионате Австралии. Немец уже в четвертом круге проиграл Денису Шаповалову.

Вскоре Зверев поехал на турнир в Монпелье, где без проблем дошел до финала. Но в решающем матче против Александра Бублика третья ракетка мира сыграл, мягко говоря, не очень хорошо. Титул сенсационно выиграл теннисист из Казахстана.

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Зверев — действующий победитель турнира в в Акапулько. В прошлом году он выиграл в финале у Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

На Бруксби в этом матче можно поставить за 4.90, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.19.

Звереву достался очень непростой соперник. Не так давно Даниил Медведев и Энди Маррей назвали Бруксби в числе тех, кто может совершить прорыв в этом сезоне. Вряд ли они просто так назвали фамилию молодого американца.

Ставка — Бруксби выиграет хотя бы один сет за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бруксби больше 8,5 за 1.83. Поражение Зверева в этом матче не станет большим сюрпризом.