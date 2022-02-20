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    Сможет ли Рублев обыграть Оже-Альяссима в матче за титул?

    Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на турнир в Марселе 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 16:00 мск. Оже-Альяссим — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Марсель. Мужчины 20 Февраля 2022 года
    Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  • Марсель. Мужчины
    •  Феликс Оже-Альяссим (Канада) 16:00 Андрей Рублёв (Россия) Андрей Рублёв (Россия)
  • Марсель. Мужчины
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    Оже-Альяссим

    У Оже-Альяссима в полуфинале был непростой матч против Романа Сафиуллина, главной сенсации турира в Марселе. В четвертьфинале россиянин выиграл у Стефаноса Циципаса.

    Феликс тоже вполне мог проиграть, в обоих сетах все решилось на тай-брейке — удача была на стороне канадского теннисиста.

    В первом матче Оже-Альяссим выиграл у Жо-Вилфрида Тсонга, после чего одержал победу над Ильей Ивашко.

    На прошлой неделе Оже-Альяссим стал победителем турнира в Роттердаме. В финале канадец уверенно переиграл Циципаса.

    Рублев

    Рублев в предыдущих раундах выиграл у трех французов. И в каждом случае ему пришлось провести на корте три сета.

    Во втором круге Андрей одержал волевую победу над Ришаром Гаске. В решающей партии россиянин дожал соперника на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Рублев выиграл у Люки Пуя, а в полуфинале — у Бенжамена Бонзи.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.73, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.12.

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    На прошлой неделе у Андрея был сложный матч с канадцем в полуфинале турнира в Роттердаме. В первых двух сетах было очень напряженно, а решающую партию Феликс забрал со счетом 6:2.

    Оже-Альясси в последнее заметно прибавил, это было хорошо заметно еще на Открытом чемпионате Австралии, где он лишь каким-то чудом не остановил Даниила Медведева.

    Ставка — победа Оже-Альяссима за 1.73. Рублеву будет сложно взять реванш.

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    Оже-Альяссим — Рублев: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Оже-Альяссима в матче за титул?
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