Россиянин Андрей Рублев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 16:00 мск. Оже-Альяссим — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

У Оже-Альяссима в полуфинале был непростой матч против Романа Сафиуллина, главной сенсации турира в Марселе. В четвертьфинале россиянин выиграл у Стефаноса Циципаса.

Феликс тоже вполне мог проиграть, в обоих сетах все решилось на тай-брейке — удача была на стороне канадского теннисиста.

В первом матче Оже-Альяссим выиграл у Жо-Вилфрида Тсонга, после чего одержал победу над Ильей Ивашко.

На прошлой неделе Оже-Альяссим стал победителем турнира в Роттердаме. В финале канадец уверенно переиграл Циципаса.

Рублев

Рублев в предыдущих раундах выиграл у трех французов. И в каждом случае ему пришлось провести на корте три сета.

Во втором круге Андрей одержал волевую победу над Ришаром Гаске. В решающей партии россиянин дожал соперника на тай-брейке.

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В четвертьфинале Рублев выиграл у Люки Пуя, а в полуфинале — у Бенжамена Бонзи.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.73, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.12.

На прошлой неделе у Андрея был сложный матч с канадцем в полуфинале турнира в Роттердаме. В первых двух сетах было очень напряженно, а решающую партию Феликс забрал со счетом 6:2.

Оже-Альясси в последнее заметно прибавил, это было хорошо заметно еще на Открытом чемпионате Австралии, где он лишь каким-то чудом не остановил Даниила Медведева.

Ставка — победа Оже-Альяссима за 1.73. Рублеву будет сложно взять реванш.