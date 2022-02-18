Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в полуфинале турнира в Дохе. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов в четверг одержал волевую победу над Марином Чиличем. Россиянин проиграл первый сет, но в дальнейшем действовал безупречно.

В третьей партии у хорватского теннисиста не было ни одного брейк-пойнта. Когда Карен безошибочно действует на своей подаче, остановить его действительно непросто.

Также важно отметить, что это была вторая победа Хачанова над Чиличем в этом сезоне. В начале января он обыграл экс-третью ракетку мира в Аделаиде.

В первых раундах текущего турнира Хачанов выиграл у Маккензи Макдональда и Эмиля Руусувуори.

Баутиста-Агут

Баутиста-Агут стартовал сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.

И Хачанов наверняка напрягся, глядя на то, как Роберто провел два недавних матча. В первой игре испанец разгромил Энди Маррея. Британец взял лишь один гейм.

А в четвертьфинале Баутиста-Агут не оставил шансов соотечественнику Алехандро Давидовичу-Фокине, которому удалось выиграть два гейма.

Все прогнозы на теннис

В начале февраля Баутиста-Агут проиграл Александру Бублику в четвертьфинале турнира в Монпелье. А на Открытом чемпионате Австралии испанец уступил в третьем раунде Тейлору Фрицу.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.85, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.47.

Карен дважды обыгрывал Роберто на грунте, но еще шесть матчей завершились в пользу испанца. И самое главное, что соперник чересчур мощно играет на этой неделе.

Скорее всего, Хачанов проиграет. Россиянин будет под постоянным давлением и на своей подаче, и на приеме.

Ставка — победа Баутисты-Агута в двух сетах за 2.19.