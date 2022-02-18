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    Сможет ли Хачанов остановить Баутисту-Агута?

    Хачанов — Баутиста-Агут. Прогноз (к. 2.19) и ставки на турнир в Дохе 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Баутиста-Агут
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в полуфинале турнира в Дохе. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов в четверг одержал волевую победу над Марином Чиличем. Россиянин проиграл первый сет, но в дальнейшем действовал безупречно.

    В третьей партии у хорватского теннисиста не было ни одного брейк-пойнта. Когда Карен безошибочно действует на своей подаче, остановить его действительно непросто.

    Также важно отметить, что это была вторая победа Хачанова над Чиличем в этом сезоне. В начале января он обыграл экс-третью ракетку мира в Аделаиде.

    В первых раундах текущего турнира Хачанов выиграл у Маккензи Макдональда и Эмиля Руусувуори.

    Баутиста-Агут

    Баутиста-Агут стартовал сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.

    И Хачанов наверняка напрягся, глядя на то, как Роберто провел два недавних матча. В первой игре испанец разгромил Энди Маррея. Британец взял лишь один гейм.

    А в четвертьфинале Баутиста-Агут не оставил шансов соотечественнику Алехандро Давидовичу-Фокине, которому удалось выиграть два гейма.

    Все прогнозы на теннис

    В начале февраля Баутиста-Агут проиграл Александру Бублику в четвертьфинале турнира в Монпелье. А на Открытом чемпионате Австралии испанец уступил в третьем раунде Тейлору Фрицу.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.85, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.47.

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    Карен дважды обыгрывал Роберто на грунте, но еще шесть матчей завершились в пользу испанца. И самое главное, что соперник чересчур мощно играет на этой неделе.

    Скорее всего, Хачанов проиграет. Россиянин будет под постоянным давлением и на своей подаче, и на приеме.

    Ставка — победа Баутисты-Агута в двух сетах за 2.19.

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    Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов остановить Баутисту-Агута?
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