Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 23:30 мск. Норри — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

У Норри было непростое начало сезона. На Кубке ATP британец проиграл сразу три матча — против Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фрица.

Главным же разочарованием стал вылет после первого круга на Открытом чемпионате Австралии. Кэмерон с треском проиграл Себастьяну Корде. Мало того, что Норри не взял ни одного сета, вторую партию он отдал со счетом 0:6.

Но к Роттердаму Норри, похоже, пришел в себя. В стартовом матче 13-я ракетка мира уверенно выиграл у француза Уго Умбера. Здесь уже можно было наблюдать за тем Норри, который стал одним из главных открытий прошлого сезона.

Хачанов

У Хачанова в первом круге был тяжелейший матч против Алексея Попырина. Первый и третий сеты стали настоящим испытанием — в обоих все решилось на тай-брейке.

При этом в заключительной партии у Попырина был матчбол, но Карен не дрогнул, что тоже достаточно важный момент.

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Но в любом случае, наши опасения были ненапрасными. Представитель Австралии подтвердил, что его совершенно зря называли явным аутсайдером в этой игре. Для Хачанова это очень важная победа в психологическом плане.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.81, победу Норри букмекеры предлагают за 2.05.

В прошлом году Карен четыре раза играл против Кэмерона. Их первая встреча состоялась как раз в Роттердаме, россиянин тогда одержал уверенную победу. Но потом были два поражения — оба на грунте. А на «Мастерсе» в Торонто Хачанов снова обыграл Норри.

Сейчас самой оптимальной будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. В плане исхода сложно что-то сказать. Но вполне вероятно, что двух партий Хачанову и Норри не хватит.