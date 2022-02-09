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    Сможет ли Хачанов выиграть у Норри?

    Норри — Хачанов. Прогноз (к. 2.29) и ставки на турнир в Роттердаме 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 23:30 мск. Норри — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норри

    У Норри было непростое начало сезона. На Кубке ATP британец проиграл сразу три матча — против Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фрица.

    Главным же разочарованием стал вылет после первого круга на Открытом чемпионате Австралии. Кэмерон с треском проиграл Себастьяну Корде. Мало того, что Норри не взял ни одного сета, вторую партию он отдал со счетом 0:6.

    Но к Роттердаму Норри, похоже, пришел в себя. В стартовом матче 13-я ракетка мира уверенно выиграл у француза Уго Умбера. Здесь уже можно было наблюдать за тем Норри, который стал одним из главных открытий прошлого сезона.

    Хачанов

    У Хачанова в первом круге был тяжелейший матч против Алексея Попырина. Первый и третий сеты стали настоящим испытанием — в обоих все решилось на тай-брейке.

    При этом в заключительной партии у Попырина был матчбол, но Карен не дрогнул, что тоже достаточно важный момент.

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    Но в любом случае, наши опасения были ненапрасными. Представитель Австралии подтвердил, что его совершенно зря называли явным аутсайдером в этой игре. Для Хачанова это очень важная победа в психологическом плане.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.81, победу Норри букмекеры предлагают за 2.05.

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    В прошлом году Карен четыре раза играл против Кэмерона. Их первая встреча состоялась как раз в Роттердаме, россиянин тогда одержал уверенную победу. Но потом были два поражения — оба на грунте. А на «Мастерсе» в Торонто Хачанов снова обыграл Норри.

    Сейчас самой оптимальной будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. В плане исхода сложно что-то сказать. Но вполне вероятно, что двух партий Хачанову и Норри не хватит.

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    Норри — Хачанов: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выиграть у Норри?
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