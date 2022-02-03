Немец Александр Зверев сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Монпелье. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 21:30 мск. Зверев — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Вряд ли Зверев собирался играть в Монпелье, но после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии планы пришлось слегка подкорректировать.

В Мельбурне Александра ждали как минимум в полуфинале, а в итоге его поход завершился после четвертого круга.

Первые три раунда Зверев прошел относительно спокойно, а потом был провальный матч против Дениса Шаповалова. Как правило, все говорят только об ошибках немецкого теннисиста, но здесь важно отметить, что соперник показал невероятную игру.

Так что, вместо того, чтобы расстраиваться и копаться в себе, Зверев решил сыграть в Монпелье. Это станет неплохой разминкой перед престижным турниром в Роттердаме.

Макдональд

Макдональд стартовал в Монпелье с первого раунда. У американца был непростой матч против Ильи Ивашко. И в данном случае большую роль сыграло то, что для белоруса это была первая игра в сезоне.

На Открытом чемпионате Австралии Маккензи обыграл в первом раунде Николу Милоевича, после чего уступил Аслану Карацеву. Американец здорово провел первый сет, но россиянин легко выиграл следующие три партии.

Все прогнозы на теннис

В начале января Макдональд прошел один раунд на турнире в Мельбурне и уступил в первом же матче в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Макдональда букмекеры предлагают за 5.85.

Поражение на Australian Open стало для Зверева чересчур болезненным моментом, и забыть об этом помогут только новые победы. Даже на таких скромных турнирах. С мотивацией у немца сейчас точно не будет проблем.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,0) за 1.87.