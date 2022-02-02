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    Гаске снова обыграет Умбера?

    Гаске — Умбер. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Монпелье 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Умбер
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против соотечественника Уго Умбера в первом раунде турнира в Монпелье. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 14:00 мск. Гаске — Умбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монпелье. Мужчины 02 Февраля 2022 года
    Ришар Гаске (Франция)
  • Монпелье. Мужчины
    •  Ришар Гаске (Франция) 14:00 Уго Умбер (Франция) Уго Умбер (Франция)
  • Монпелье. Мужчины
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    Гаске

    Гаске начал новый сезон на Открытом чемпионате Австралии. Подготовка к турниру получилась скомканной из-за ковида, которым бывшая седьмая ракетка мира переболел в первой половине января.

    Но даже после такой неприятности Ришар все равно смог выиграть в Мельбурне. И что самое интересное, ему удалось пройти Умбера. Соперник взял первый сет, но опытный Гаске в итоге сделал камбэк, выиграв три партии кряду.

    Во втором круге 35-летний француз очень бодро начал матч против Ботика ван де Зандшульпа, снова выиграл первый сет, но после этого отдал 10 геймов подряд и снялся. Гаске накрыла усталость, что совсем неудивительно, после коронавируса он был далек от своей идеальной формы.

    Умбер

    Умбер тем временем в первом же матче обыграл Даниила Медведева. Француз сенсационно победил вторую ракетку мира на Кубке ATP. Правда, после этого матча, который продолжался три часа, Уго еще пару дней приходил в себя.

    Дальше была поражения от итальянца Маттео Берреттини и Алекса Де Минаура. Правда, Умбер все равно показал непохой теннис. Исключением стал лишь третий сет в игре с Де Минауром.

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    И тем удивительнее, что Умбер не смог выиграть у Гаске в первом раунде Australian Open. Вряд ли у кого-то были сомнения в его победе, но в тот день что-то сразу пошло не так.

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 2.84, победу Умбера букмекеры предлагают за 1.45.

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    Гаске традиционно очень успешно играет в Монпелье. Ришар трижды выигрывал этот турнир и столько же раз доходил до финала. Но самое главное, что он способен побеждать талантливого Умбера сразу после ковида.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

    Шансы здесь 50 на 50, Умбер вполне может взять реванш, но опытный Гаске наверняка поборется и возьмет как минимум одну партию.

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    Гаске — Умбер: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на теннис. Гаске снова обыграет Умбера?
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