Француз Ришар Гаске сыграет против соотечественника Уго Умбера в первом раунде турнира в Монпелье. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 14:00 мск. Гаске — Умбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Гаске начал новый сезон на Открытом чемпионате Австралии. Подготовка к турниру получилась скомканной из-за ковида, которым бывшая седьмая ракетка мира переболел в первой половине января.

Но даже после такой неприятности Ришар все равно смог выиграть в Мельбурне. И что самое интересное, ему удалось пройти Умбера. Соперник взял первый сет, но опытный Гаске в итоге сделал камбэк, выиграв три партии кряду.

Во втором круге 35-летний француз очень бодро начал матч против Ботика ван де Зандшульпа, снова выиграл первый сет, но после этого отдал 10 геймов подряд и снялся. Гаске накрыла усталость, что совсем неудивительно, после коронавируса он был далек от своей идеальной формы.

Умбер

Умбер тем временем в первом же матче обыграл Даниила Медведева. Француз сенсационно победил вторую ракетку мира на Кубке ATP. Правда, после этого матча, который продолжался три часа, Уго еще пару дней приходил в себя.

Дальше была поражения от итальянца Маттео Берреттини и Алекса Де Минаура. Правда, Умбер все равно показал непохой теннис. Исключением стал лишь третий сет в игре с Де Минауром.

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И тем удивительнее, что Умбер не смог выиграть у Гаске в первом раунде Australian Open. Вряд ли у кого-то были сомнения в его победе, но в тот день что-то сразу пошло не так.

Прогноз и ставка

На Гаске в этом матче можно поставить за 2.84, победу Умбера букмекеры предлагают за 1.45.

Гаске традиционно очень успешно играет в Монпелье. Ришар трижды выигрывал этот турнир и столько же раз доходил до финала. Но самое главное, что он способен побеждать талантливого Умбера сразу после ковида.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

Шансы здесь 50 на 50, Умбер вполне может взять реванш, но опытный Гаске наверняка поборется и возьмет как минимум одну партию.