Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Даниэль Коллинз в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 29 января, начало — в 11:30 мск. Барти — Коллинз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти впервые дошла до финала на Australian Open. На этот раз почти сразу было понятно, что остановить австралийку будет крайне сложно.

В шести предыдущих матчах Эшли не проиграла ни одного сета и лишь однажды позволила сопернице сделать брейк.

Предполагалось, что хотя бы какое-то сопротивление будет в полуфинальном матче с Мэдисон Киз. Но и здесь Барти устроила сопернице погром. Абсолютно без шансов для американки.

Небольшое напряжение было только в четвертом круге, когда Барти играла с Амандой Анисимовой. 21-летней американке удалось даже взять гейм на приеме. Но в целом — тоже без шансов.

Коллинз

Для Коллинз это тоже будет первый финал на австралийском мэйджоре. Отличие только в том, что ее здесь явно не ждали. Несмотря на то, что в 2019 году американка дошла в Мельбурне до полуфинала.

Но это еще одна история, которая в очередной раз подтвердила, что в женском теннисе можно ожидать чего угодно.

Как и Барти, Коллинз тоже провел невероятные шесть матчей, благодаря чему дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

Все прогнозы на Australian Open

В полуфинале Даниэль разбила Игу Швентек. Это было чересчур уверенно. Во втором сете польская теннисистка взяла лишь один гейм. Как и ожидалось, Коллинз сыграла максимально агрессивно, в том числе на приеме. Американка не ждала ошибок соперницы — она, как правило, зарабатывала очки за счет классной атакующей игру. И в таком духе она провела все остальные матчи.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче можно поставить за 1.25, победу Коллинз букмекеры предлагают за 4.90.

Как показал пример Мэдисон Киз, для того, чтобы противостоять Барти, нужен характер. Дело не только в теннисе, но и в настрое, а с этим у американки были проблемы. Буквально в первых геймах стало ясно, что морально она не готова.

И в этом смысле Коллинз самая неприятная соперница для Барти. В отличие от всех остальных, она точно не дрогнет. Достаточно вспомнить, что в прошлом году Даниэль обыграла Эшли на турнире в Аделаиде.

Коллинз может удивить. Даже сейчас, когда Барти буквально разносит всех своих соперниц, у нас все равно есть сомнения в победе австралийки.

Ставка — Коллинз выиграет хотя бы один сет за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.95.

У Барти еще ни разу не было простых матчей против Коллинз, несмотря на то, что в трех случаях из четырех она побеждала. Предстоящий финал в плане напряженности вряд ли станет исключением.