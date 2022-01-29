ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевВторой год подряд. Медведев разбил Циципаса и вышел в финал Australian Open Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек Юри АлбертоУниверсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии
  • 14:21
    • Медведев обыграл Циципаса и пробился в финал Australian Open
  • 17:53
    • «Труа» близок к подписанию форварда «Локомотива»
  • 14:24
    • «Порту» принял предложение «Ливерпуля» по форварду Диасу
  • 14:04
    • «Ювентус» объявил о приезде Влаховича на медосмотр перед трансфером
  • 13:47
    • Богетвейт выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону, Поршнев — второй
  • 13:36
    • КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на ОИ-2022
  • 13:33
    • СМИ: «Лацио» продолжает переговоры с «Аталантой» по Миранчуку
    Все новости спорта

    Барти сенсационно проиграет в финале Australian Open?

    Барти — Коллинз. Прогноз (к. 2.19) и ставки на финал Открытого чемпионата Австралии 29 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Барти — Коллинз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Даниэль Коллинз в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 29 января, начало — в 11:30 мск. Барти — Коллинз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Australian Open. Женщины 29 Января 2022 года
    Э. Барти (Австралия)
  • Australian Open. Женщины
    •  Э. Барти (Австралия) 11:30 Даниэль Коллинз (США) Даниэль Коллинз (США)
  • Australian Open. Женщины
    •

    Барти

    Барти впервые дошла до финала на Australian Open. На этот раз почти сразу было понятно, что остановить австралийку будет крайне сложно.

    В шести предыдущих матчах Эшли не проиграла ни одного сета и лишь однажды позволила сопернице сделать брейк.

    Предполагалось, что хотя бы какое-то сопротивление будет в полуфинальном матче с Мэдисон Киз. Но и здесь Барти устроила сопернице погром. Абсолютно без шансов для американки.

    Небольшое напряжение было только в четвертом круге, когда Барти играла с Амандой Анисимовой. 21-летней американке удалось даже взять гейм на приеме. Но в целом — тоже без шансов.

    Коллинз

    Для Коллинз это тоже будет первый финал на австралийском мэйджоре. Отличие только в том, что ее здесь явно не ждали. Несмотря на то, что в 2019 году американка дошла в Мельбурне до полуфинала.

    Но это еще одна история, которая в очередной раз подтвердила, что в женском теннисе можно ожидать чего угодно.

    Как и Барти, Коллинз тоже провел невероятные шесть матчей, благодаря чему дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

    Все прогнозы на Australian Open

    В полуфинале Даниэль разбила Игу Швентек. Это было чересчур уверенно. Во втором сете польская теннисистка взяла лишь один гейм. Как и ожидалось, Коллинз сыграла максимально агрессивно, в том числе на приеме. Американка не ждала ошибок соперницы — она, как правило, зарабатывала очки за счет классной атакующей игру. И в таком духе она провела все остальные матчи.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче можно поставить за 1.25, победу Коллинз букмекеры предлагают за 4.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Как показал пример Мэдисон Киз, для того, чтобы противостоять Барти, нужен характер. Дело не только в теннисе, но и в настрое, а с этим у американки были проблемы. Буквально в первых геймах стало ясно, что морально она не готова.

    И в этом смысле Коллинз самая неприятная соперница для Барти. В отличие от всех остальных, она точно не дрогнет. Достаточно вспомнить, что в прошлом году Даниэль обыграла Эшли на турнире в Аделаиде.

    Коллинз может удивить. Даже сейчас, когда Барти буквально разносит всех своих соперниц, у нас все равно есть сомнения в победе австралийки.

    Ставка — Коллинз выиграет хотя бы один сет за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.95.

    У Барти еще ни разу не было простых матчей против Коллинз, несмотря на то, что в трех случаях из четырех она побеждала. Предстоящий финал в плане напряженности вряд ли станет исключением.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
  • Прочие
  • Сегодня в 20:30
    •  4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сент-Трёйден — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колумбия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Барти — Коллинз: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на теннис. Барти сенсационно проиграет в финале Australian Open?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры