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    Киз не пустит Барти в финал Australian Open?

    Барти — Киз. Прогноз (к. 2.18) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 27 января 2022 года

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    Мэдисон Киз
    Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Мэдисон Киз в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 27 января, начало — в 10:30 мск. Барти — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 27 Января 2022 года
    Э. Барти (Австралия)
  • Australian Open. Женщины
    •  Э. Барти (Австралия) 11:30 Мэдисон Кис (США) Мэдисон Кис (США)
  • Australian Open. Женщины
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    Барти

    Барти второй раз в карьере дошла до полуфинале на домашнем мэйджоре. И на текущем турнире все складывается для нее пугающе легко.

    В пяти матчах Эшли проиграла всего лишь 17 геймов.

    Хотя бы какая-то интрига была разве что в матче с Амандой Анисимовой в четвертом круге. Американке даже удалось взять один гейм на приеме.

    А в четвертьфинале Барти разгромила Джессику Пегулу. Американская теннисистка неплохо начала, выиграла два гейма, но потом на корте была только австралийка. Второй сет первая ракетка мира забрала со счетом 6:0.

    Киз

    Киз тем временем тоже второй раз сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. В 2015 году ее остановила Серена Уильямс.

    В четвертьфинале Мэдисон уверенно выиграла у Барборы Крейчиковой. Чешская теннисистка смогла взять лишь пять геймов.

    Все прогнозы на Australian Open

    Как и в предыдущих матчах, ключевым моментом стала классная игра Киз на первой подаче. Когда она проходила, у соперницы, по сути, не было никаких шансов.

    То же самое можно было наблюдать в матче четвертого круга против испанки Паулы Бадосы.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче можно поставить за 1.27, победу Киз букмекеры предлагают за 4.65.

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    Вряд ли сейчас у кого-то есть сомнения в успехе Барти. Австралийка играет чересчур уверенно и мощно.

    И все-таки надо не забывать, что таких соперниц, как Киз, у Эшли пока не было. Разве что Анисимова, но ей пока явно не хватает опыта. Чего не скажешь про Мэдисон. К тому же, она совсем не уступает Барти в мощи.

    Скорее всего, у австралийской теннисистки будут проблемы. У Киз есть абсолютно все, чтобы играть на равных с первой ракеткой мира.

    Ставка — Киз выиграет хотя бы один сет за 2.18. Барти будет очень сложно, если американка сможет удерживать свою подачу.

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    Барти — Киз: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на теннис. Киз не пустит Барти в финал Australian Open?
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