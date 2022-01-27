Барти
Барти второй раз в карьере дошла до полуфинале на домашнем мэйджоре. И на текущем турнире все складывается для нее пугающе легко.
В пяти матчах Эшли проиграла всего лишь 17 геймов.
Хотя бы какая-то интрига была разве что в матче с Амандой Анисимовой в четвертом круге. Американке даже удалось взять один гейм на приеме.
А в четвертьфинале Барти разгромила Джессику Пегулу. Американская теннисистка неплохо начала, выиграла два гейма, но потом на корте была только австралийка. Второй сет первая ракетка мира забрала со счетом 6:0.
Киз
Киз тем временем тоже второй раз сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. В 2015 году ее остановила Серена Уильямс.
В четвертьфинале Мэдисон уверенно выиграла у Барборы Крейчиковой. Чешская теннисистка смогла взять лишь пять геймов.
Все прогнозы на Australian Open
Как и в предыдущих матчах, ключевым моментом стала классная игра Киз на первой подаче. Когда она проходила, у соперницы, по сути, не было никаких шансов.
То же самое можно было наблюдать в матче четвертого круга против испанки Паулы Бадосы.
Прогноз и ставка
На Барти в этом матче можно поставить за 1.27, победу Киз букмекеры предлагают за 4.65.
Вряд ли сейчас у кого-то есть сомнения в успехе Барти. Австралийка играет чересчур уверенно и мощно.
И все-таки надо не забывать, что таких соперниц, как Киз, у Эшли пока не было. Разве что Анисимова, но ей пока явно не хватает опыта. Чего не скажешь про Мэдисон. К тому же, она совсем не уступает Барти в мощи.
Скорее всего, у австралийской теннисистки будут проблемы. У Киз есть абсолютно все, чтобы играть на равных с первой ракеткой мира.
Ставка — Киз выиграет хотя бы один сет за 2.18. Барти будет очень сложно, если американка сможет удерживать свою подачу.