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    Сможет ли Корне выйти в полуфинал Australian Open?

    Коллинз — Корне. Прогноз (к. 1.93) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 26 января 2022 года

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    Даниэль Коллинз
    Американка Даниэль Коллинз сыграет против француженки Ализе Корне в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января, начало — в 03:00 мск. Коллинз — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 26 Января 2022 года
    Даниэль Коллинз (США)
  • Australian Open. Женщины
    •  Даниэль Коллинз (США) 03:00 Ализе Корне (Франция) Ализе Корне (Франция)
  • Australian Open. Женщины
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    Коллинз

    Коллинз второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на австралийском мэйджоре. В 2019-м году она остановилась только после полуфинала, проиграв Петре Квитовой.

    Даниэль легко прошла первые раунды, после чего провела два матча-триллера.

    В первом американская теннисистка с трудом остановила талантливую датчанку Клару Таусон.

    А в четвертом круге Коллинс одержала волевую победу над Элизой Мертенс. И это тот случай, когда нельзя сказать, что кто-то был явно лучше. Хотя Даниэль серьезно превзошла бельгийку, например, по количеству брейк-пойнтов (18 против 9) и активно выигранных мячей (45 против 33).

    Корне

    Корне тем временем впервые вышла в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». И это случилось в тот год, когда француженка решила, что текущий сезон станет для нее последним.

    На самом деле, Ализе проводит удивительный турнир. Уже во втором раунде она сокрушила испанку Гарбин Мугурусу, после чего одержала волевую победу над Тамарой Зиданшек.

    Все прогнозы на Australian Open

    Но настоящая драма случилась в четвертом круге. В матче против Симоны Халеп французская теннисистка вела 6:4, 3:1, но позволила сопернице взять 16 очков подряд и сравнять счет по партиям.

    Сложно сказать, как так вышло, но решающий сет выиграла Корне, сделавшая ключевой брейк при счете 3:3. И все в невероятную жару — во время матча только в тени было +34. Халеп после матча призналась, что оказалась не готова к таким погодным условиям.

    Прогноз и ставка

    На Коллинз в этом матче можно поставить за 1.36, победу Корне букмекеры предлагают за 3.38.

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    Корне, конечно, успела шокировать, причем дважды. Но это совсем не говорит о том, что теперь она и Коллинз обыграет. Как раз наоборот, здесь ей будет в разы сложнее.

    У американки очень агрессивный стиль плюс физически она отлично готова даже к игре в жару, в отличие от Халеп.

    Ставка — победа Коллинз в двух сетах за 1.93.

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    Коллинз — Корне: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корне выйти в полуфинал Australian Open?
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