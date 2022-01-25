Испанец Рафаэль Надаль сыграет против канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 06:00 мск. Шаповалов — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов впервые дошел на австралийском мэйджоре до четвертьфинале. И сейчас есть все предпосылки, что этот турнир станет лучшим в его карьере.

В минувшее воскресенье Шаповалов остановил Александра Зверева. Канадец провел невероятный матч, обыграв одного из главных фаворитов в трех сетах.

Денис был лучше буквально во всем. Зверева же полностью выбила из колеи чрезмерная активность соперника.

А еще эта игра подтвердила, что Шаповалов отлично готов физически. В трех матчах перед встречей со Зверевым канадец провел на корте в общей сложности 11 часов, но это никак не сказалось на его действиях.

Надаль

Надаль тем временем в 45-й раз вышел в четвертьфинал на турнире «Большог шлема».

В предыдущем раунде Рафа, как и ожидалось, выиграл у Адриана Маннарино. И тут ключевым стал первый сет. А точнее, тай-брейк первого сета, продолжавшийся 29 (!) минут.

В какие-то моменты Надаль был близок к тому, чтобы проиграть партию, но каким-то чудом затащил. Правда, не в последнюю очередь из-за травмы Маннарино. Во время того самого сумасшедшего тай-брейка француз повредил приводящую мышцу. В итоге второй и третий сет прошли без борьбы.

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В первых четырех матчах Надаль проиграл лишь один сет. Небольшая интрига была в матче с Кареном Хачановым. Но в целом Рафа, конечно же, доминировал.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 3.40, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.41.

Шаповалов умеет играть против Надаля. Как ни странно, но даже такая смелая формулировка будет абсолютно уместной в данном случае.

Денис дважды обыгрывал Рафу в пяти предыдущих матчах. При этом можно вспомнить прошлогоднюю встречу в Риме, когда испанец выиграл, но канадец перед этим не реализовал несколько брейк-пойнтов.

В общем, Шаповалов готов к битве с Надалем. И зная то, как Денис иногда носится по корту, можно предположить, что Грунтовый король в какой-то момент дрогнет.

Ставка — победа Шаповалова за 3.40. Денис действительно способен обыграть Надаля.