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    Шаповалов сокрушит Надаля?

    Шаповалов — Надаль. Прогноз (к. 3.40) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 06:00 мск. Шаповалов — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 25 Января 2022 года
    Денис Шаповалов (Канада)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Денис Шаповалов (Канада) 06:00 Рафаэль Надаль (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
  • Australian Open. Мужчины
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    Шаповалов

    Шаповалов впервые дошел на австралийском мэйджоре до четвертьфинале. И сейчас есть все предпосылки, что этот турнир станет лучшим в его карьере.

    В минувшее воскресенье Шаповалов остановил Александра Зверева. Канадец провел невероятный матч, обыграв одного из главных фаворитов в трех сетах.

    Денис был лучше буквально во всем. Зверева же полностью выбила из колеи чрезмерная активность соперника.

    А еще эта игра подтвердила, что Шаповалов отлично готов физически. В трех матчах перед встречей со Зверевым канадец провел на корте в общей сложности 11 часов, но это никак не сказалось на его действиях.

    Надаль

    Надаль тем временем в 45-й раз вышел в четвертьфинал на турнире «Большог шлема».

    В предыдущем раунде Рафа, как и ожидалось, выиграл у Адриана Маннарино. И тут ключевым стал первый сет. А точнее, тай-брейк первого сета, продолжавшийся 29 (!) минут.

    В какие-то моменты Надаль был близок к тому, чтобы проиграть партию, но каким-то чудом затащил. Правда, не в последнюю очередь из-за травмы Маннарино. Во время того самого сумасшедшего тай-брейка француз повредил приводящую мышцу. В итоге второй и третий сет прошли без борьбы.

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    В первых четырех матчах Надаль проиграл лишь один сет. Небольшая интрига была в матче с Кареном Хачановым. Но в целом Рафа, конечно же, доминировал.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 3.40, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.41.

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    Шаповалов умеет играть против Надаля. Как ни странно, но даже такая смелая формулировка будет абсолютно уместной в данном случае.

    Денис дважды обыгрывал Рафу в пяти предыдущих матчах. При этом можно вспомнить прошлогоднюю встречу в Риме, когда испанец выиграл, но канадец перед этим не реализовал несколько брейк-пойнтов.

    В общем, Шаповалов готов к битве с Надалем. И зная то, как Денис иногда носится по корту, можно предположить, что Грунтовый король в какой-то момент дрогнет.

    Ставка — победа Шаповалова за 3.40. Денис действительно способен обыграть Надаля.

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    Шаповалов — Надаль: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на теннис. Шаповалов сокрушит Надаля?
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