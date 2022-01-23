Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 05:00 мск. Пегула — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пегула

Пегула второй год подряд дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. В прошлом сезоне она остановилась только после четвертьфинала.

В первом раунде американская теннисистка одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой. Матч, вопреки ожиданиям, получился чересчур сложным. По всей видимости, Джессика недооценила соперницу.

Но в дальнейшем таких проблем не было. Во втором матче Пегула уверенно выиграла у Бернарды Перы, после чего остановила Нурию Парризас-Диас.

Перед Australian Open Пегула не смогла пройти первый круг на турнирах в Мельбурне и Сиднее.

Саккари

У Саккари пока вообще не было сложных матчей. Чуть-чуть поволноваться пришлось только во втором сете матч против Татьяны Марии.

Во втором круге теннисистка из Греции спокойно выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь, а в третьем — у россиянки Вероники Кудерметовой.

Саккари повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии.

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И еще один интересный факт : Саккари была лидером прошлого сезона по количеству побед над соперницами из топ-10.

Прогноз и ставка

На Пегулу в этом матче можно поставить за 3.06, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.42.

Возможно, Мария впервые проиграет сет на этом турнире, но матч, скорее всего, завершится в ее пользу. Пегула пока все-таки не так стабильно играет.

Ставка — победа Саккари со счетом 2-1 по сетам за 3.80.