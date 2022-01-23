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    Саккари впервые выйдет в четвертьфинал Australian Open?

    Пегула — Саккари. Прогноз (к. 3.80) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 23 января 2022 года

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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 05:00 мск. Пегула — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    Пегула второй год подряд дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. В прошлом сезоне она остановилась только после четвертьфинала.

    В первом раунде американская теннисистка одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой. Матч, вопреки ожиданиям, получился чересчур сложным. По всей видимости, Джессика недооценила соперницу.

    Но в дальнейшем таких проблем не было. Во втором матче Пегула уверенно выиграла у Бернарды Перы, после чего остановила Нурию Парризас-Диас.

    Перед Australian Open Пегула не смогла пройти первый круг на турнирах в Мельбурне и Сиднее.

    Саккари

    У Саккари пока вообще не было сложных матчей. Чуть-чуть поволноваться пришлось только во втором сете матч против Татьяны Марии.

    Во втором круге теннисистка из Греции спокойно выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь, а в третьем — у россиянки Вероники Кудерметовой.

    Саккари повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии.

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    И еще один интересный факт: Саккари была лидером прошлого сезона по количеству побед над соперницами из топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 3.06, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.42.

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    Возможно, Мария впервые проиграет сет на этом турнире, но матч, скорее всего, завершится в ее пользу. Пегула пока все-таки не так стабильно играет.

    Ставка — победа Саккари со счетом 2-1 по сетам за 3.80.

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    Пегула — Саккари: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на теннис. Саккари впервые выйдет в четвертьфинал Australian Open?
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