Пегула
Пегула второй год подряд дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. В прошлом сезоне она остановилась только после четвертьфинала.
В первом раунде американская теннисистка одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой. Матч, вопреки ожиданиям, получился чересчур сложным. По всей видимости, Джессика недооценила соперницу.
Но в дальнейшем таких проблем не было. Во втором матче Пегула уверенно выиграла у Бернарды Перы, после чего остановила Нурию Парризас-Диас.
Перед Australian Open Пегула не смогла пройти первый круг на турнирах в Мельбурне и Сиднее.
Саккари
У Саккари пока вообще не было сложных матчей. Чуть-чуть поволноваться пришлось только во втором сете матч против Татьяны Марии.
Во втором круге теннисистка из Греции спокойно выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь, а в третьем — у россиянки Вероники Кудерметовой.
Саккари повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии.
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И еще один
Прогноз и ставка
На Пегулу в этом матче можно поставить за 3.06, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.42.
Возможно, Мария впервые проиграет сет на этом турнире, но матч, скорее всего, завершится в ее пользу. Пегула пока все-таки не так стабильно играет.
Ставка — победа Саккари со счетом 2-1 по сетам за 3.80.