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    Соболенко проиграет Вондроушовой?

    Вондроушова — Соболенко. Прогноз (к. 2.44) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 04:30 мск. Вондроушова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    Вондроушова второй год подряд дошла на австралийском мэйджоре до третьего круга.

    Первые матчи получились не очень сложными. Сначала Маркета легко выиграла у австралийки Присциллы Хон.

    Во втором круге Вондроушова одержала победу над Людмилой Самсоновой. Настоящая борьба на корте была только второй партии, которую чешская теннисистка забрала со счетом 7:5.

    В прошлом году Вондроушова дошла до финала на Олимпийском турнире в Токио.

    Соболенко

    Соболенко, как и ожидалось, очень нервно начала турнир. Сложно сказать, что с ней происходит. Но психологически Арина никак не соответствует своему статусу, а она, как известно, вторая ракетка мира на данный момент.

    В первом круге Арина одержала волевую победу над Сторм Сандерс, которая занимает в рейтинге 128-е место. Первый сет стал настоящим разочарованием.

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    По такому же сценарию проходил и матч против Синьюй Ван. Китаянка разгромила Соболенко в первой партии, но потом белорусская теннисистка все-таки сделала камбэк. И здесь тоже важно уточнить, что Арине противостояла всего лишь 100-я ракетка мира.

    И да, двойные ошибки никуда не делись. В первом матче их было 12, а во втором еще больше — 19.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Вондроушову за 1.61, а на победу Соболенко — за 2.44.

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    Арина действительно играет настолько неубедительно, что нет абсолютно никакой уверенности в том, что ей удастся обыграть Вондроушову. Во-первых, у чешской теннисистки очень неприятный стиль игры, она очень любит укороченные удары, которые могут серьезно раздергать Соболенко.

    Но самое главное, белорусская теннисистка допускает катастрофическое количество ошибок.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44. При этом поражение Соболенко действительно не станет сюрпризом.

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    Вондроушова — Соболенко: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на теннис. Соболенко проиграет Вондроушовой?
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