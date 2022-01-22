Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 04:30 мск. Вондроушова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

Вондроушова второй год подряд дошла на австралийском мэйджоре до третьего круга.

Первые матчи получились не очень сложными. Сначала Маркета легко выиграла у австралийки Присциллы Хон.

Во втором круге Вондроушова одержала победу над Людмилой Самсоновой. Настоящая борьба на корте была только второй партии, которую чешская теннисистка забрала со счетом 7:5.

В прошлом году Вондроушова дошла до финала на Олимпийском турнире в Токио.

Соболенко

Соболенко, как и ожидалось, очень нервно начала турнир. Сложно сказать, что с ней происходит. Но психологически Арина никак не соответствует своему статусу, а она, как известно, вторая ракетка мира на данный момент.

В первом круге Арина одержала волевую победу над Сторм Сандерс, которая занимает в рейтинге 128-е место. Первый сет стал настоящим разочарованием.

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По такому же сценарию проходил и матч против Синьюй Ван. Китаянка разгромила Соболенко в первой партии, но потом белорусская теннисистка все-таки сделала камбэк. И здесь тоже важно уточнить, что Арине противостояла всего лишь 100-я ракетка мира.

И да, двойные ошибки никуда не делись. В первом матче их было 12, а во втором еще больше — 19.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Вондроушову за 1.61, а на победу Соболенко — за 2.44.

Арина действительно играет настолько неубедительно, что нет абсолютно никакой уверенности в том, что ей удастся обыграть Вондроушову. Во-первых, у чешской теннисистки очень неприятный стиль игры, она очень любит укороченные удары, которые могут серьезно раздергать Соболенко.

Но самое главное, белорусская теннисистка допускает катастрофическое количество ошибок.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44. При этом поражение Соболенко действительно не станет сюрпризом.