ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели Хулиан АльваресНовые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу
  • 14:19
    • Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open
    Все новости спорта

    У Зверева будут проблемы в матче против Албота?

    Зверев — Албот. Прогноз (к. 1.92) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 21 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Раду Албот
    Прогноз и ставки на Зверев — Албот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 08:00 мск. Зверев — Албот: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 21 Января 2022 года
    Александр Зверев (Германия)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Александр Зверев (Германия) 08:00 Раду Албот (Молдавия) Раду Албот (Молдавия)
  • Australian Open. Мужчины
    •

    Зверев

    Зверев, как и ожидалось, легко преодолел первые раунды. Правда, немец признался, что остался недоволен своей игрой в стартовом матче против Даниэля Альтмайера.

    Александр выиграл в трех сетах, но проблема в том, что в первой и заключительной партиях дело дошло до тай-брейка.

    Но уже в следующем матче Зверев сыграл заметно лучше. Третья ракетка уверенно выиграл у Джона Миллмана. Австралиец очень старался, его поддерживали трибуны, но все равно без шансов. Третий сет Зверев забрал со счетом 6:0.

    Албот

    Албот второй год подряд дошел на австралийском мэйджоре до третьего круга. Иногда Раду действительно умеет удивлять.

    При этом сначала Албот прошел непростую квалификацию, о чем тоже не стоит забывать.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом круге 124-я ракетка мира одержал победу над японцем Есихито Нишиокой, а потом выиграл в трех сетах у австралийца Александара Вукича.

    В текущем рейтинге Албот занимает 124-е место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в разгромной победе Зверева. на Албота можно поставить за 18.25.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Интересно, что в 2019 году Александр с трудом выиграл у Раду в первом круге US Open. Албот отыгрался с 0-2 по сета, но в пятом сете все-таки сдался.

    Но сейчас очень сложно представить, что молдавский теннисист возьмет хотя бы один сет.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-9,0) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мали — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.65
  • Прогноз на матч Арсенал Лондон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  5.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Азаренко — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Албот: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на теннис. У Зверева будут проблемы в матче против Албота?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры