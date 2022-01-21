Немец Александр Зверев сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 08:00 мск. Зверев — Албот: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев, как и ожидалось, легко преодолел первые раунды. Правда, немец признался, что остался недоволен своей игрой в стартовом матче против Даниэля Альтмайера.

Александр выиграл в трех сетах, но проблема в том, что в первой и заключительной партиях дело дошло до тай-брейка.

Но уже в следующем матче Зверев сыграл заметно лучше. Третья ракетка уверенно выиграл у Джона Миллмана. Австралиец очень старался, его поддерживали трибуны, но все равно без шансов. Третий сет Зверев забрал со счетом 6:0.

Албот

Албот второй год подряд дошел на австралийском мэйджоре до третьего круга. Иногда Раду действительно умеет удивлять.

При этом сначала Албот прошел непростую квалификацию, о чем тоже не стоит забывать.

Все прогнозы на Australian Open

В первом круге 124-я ракетка мира одержал победу над японцем Есихито Нишиокой, а потом выиграл в трех сетах у австралийца Александара Вукича.

В текущем рейтинге Албот занимает 124-е место.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в разгромной победе Зверева. на Албота можно поставить за 18.25.

Интересно, что в 2019 году Александр с трудом выиграл у Раду в первом круге US Open. Албот отыгрался с 0-2 по сета, но в пятом сете все-таки сдался.

Но сейчас очень сложно представить, что молдавский теннисист возьмет хотя бы один сет.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-9,0) за 1.92.