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    Рублев снова выиграет с разгромным счетом?

    Рублев — Баранкис. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Баранкис
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 03:00 мск. Рублев — Баранкис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 20 Января 2022 года
    Андрей Рублёв (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Андрей Рублёв (Россия) 03:00 Ричардас Беранкис (Литва) Ричардас Беранкис (Литва)
  • Australian Open. Мужчины
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    Рублев

    Рублев начал турнир с уверенной победы над Джанлукой Маджером. Матч получился даже чересчур легким.

    Российский теннисист обыграл итальянца в трех сетах, отдав за это время лишь семь геймов.

    Перед Australian Open Рублев не провел ни одного матча. В конце декабря Андрей заразился коронавирусом, из-за чего вынужден был пропустить Кубок ATP. После этого он только тренировался.

    Беранкис

    Беранкси третий год подряд вышел во второй круг австралийского мэйджора, что уже можно считать достижением в его случае.

    В первом круге литовский теннисист с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны. Ричардас дожал соперника только в пятом сете.

    Все прогнозы на Australian Open

    В начале января Беранкис прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке небольшого турнира в Мельбурне. Во втором круге он уступил Рафаэлю Надалю.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Рублева. На Беранкиса можно поставить за 10.25.

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    Скорее всего, этот матч будет чем-то похож на предыдущую игру Рублева. Как и Маджер, Беранкис не из тех, кто может создать россиянину хоть какие-то проблемы.

    Ставка — победа Рублева в трех сетах за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Рублева с форой по геймам (-8,0) за 2.14.

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    Рублев — Баранкис: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. Рублев снова выиграет с разгромным счетом?
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