Россиянин Андрей Рублев сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 03:00 мск. Рублев — Баранкис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев начал турнир с уверенной победы над Джанлукой Маджером. Матч получился даже чересчур легким.

Российский теннисист обыграл итальянца в трех сетах, отдав за это время лишь семь геймов.

Перед Australian Open Рублев не провел ни одного матча. В конце декабря Андрей заразился коронавирусом, из-за чего вынужден был пропустить Кубок ATP. После этого он только тренировался.

Беранкис

Беранкси третий год подряд вышел во второй круг австралийского мэйджора, что уже можно считать достижением в его случае.

В первом круге литовский теннисист с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны. Ричардас дожал соперника только в пятом сете.

Все прогнозы на Australian Open

В начале января Беранкис прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке небольшого турнира в Мельбурне. Во втором круге он уступил Рафаэлю Надалю.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в разгромной победе Рублева. На Беранкиса можно поставить за 10.25.



Скорее всего, этот матч будет чем-то похож на предыдущую игру Рублева. Как и Маджер, Беранкис не из тех, кто может создать россиянину хоть какие-то проблемы.

Ставка — победа Рублева в трех сетах за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на победу Рублева с форой по геймам (-8,0) за 2.14.