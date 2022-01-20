Рублев
Рублев начал турнир с уверенной победы над Джанлукой Маджером. Матч получился даже чересчур легким.
Российский теннисист обыграл итальянца в трех сетах, отдав за это время лишь семь геймов.
Перед Australian Open Рублев не провел ни одного матча. В конце декабря Андрей заразился коронавирусом, из-за чего вынужден был пропустить Кубок ATP. После этого он только тренировался.
Беранкис
Беранкси третий год подряд вышел во второй круг австралийского мэйджора, что уже можно считать достижением в его случае.
В первом круге литовский теннисист с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны. Ричардас дожал соперника только в пятом сете.
Все прогнозы на Australian Open
В начале января Беранкис прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке небольшого турнира в Мельбурне. Во втором круге он уступил Рафаэлю Надалю.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в разгромной победе Рублева. На Беранкиса можно поставить за 10.25.
Скорее всего, этот матч будет чем-то похож на предыдущую игру Рублева. Как и Маджер, Беранкис не из тех, кто может создать россиянину хоть какие-то проблемы.
Ставка — победа Рублева в трех сетах за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на победу Рублева с форой по геймам (-8,0) за 2.14.