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    Сможет ли Кудерметова выиграть у Рузе?

    Кудерметова — Рузе. Прогноз (к. 2.66) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Рузе
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Елены Габриэлы Рузе во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 08:00 мск. Кудерметова — Рузе: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова в первом круге выиграла у американки Клэр Лью. Для победы хватило двух сетов.

    Но это все равно не тот случай, когда Вероника может быть довольна своей игрой.

    Достаточно сказать, что россиянка трижды позволила сопернице сделать брейк. На своей подаче надо играть лучше.

    Кудерметова второй год подряд преодолела стартовый раунд на австралийском мэйджоре.

    Рузе

    Рузе тем временем впервые попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Причем для этого ей даже не пришлось участвовать в квалификации.

    В первом матче румынская теннисистка разгромила итальянку Жасмин Паолини, позволив сопернице взять лишь четыре гейма.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первой половине января Рузе выиграла по одному матчу на турнирах в Мельбурне и Сиднее. В первом случае ее остановила Симона Халеп, а во втором — Анетт Контавейт.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.39, победу Рузе букмекеры предлагают за 3.10.

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    Скорее всего, у Вероники будут проблемы. Румынка не просто так оказалась в первой сотне рейтинга. В прошлом сезоне Рузе выиграла два турнира и смогла пробиться в основную сетку US Open.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.66. И далеко не факт, что решающий сет завершится в пользу Кудерметовой.

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    Кудерметова — Рузе: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова выиграть у Рузе?
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