Броади
Броади еще ни разу в своей карьере не играла в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ближе всего к этому он был в 2015 году, когда в решающем раунде отбора уступил Майклу Расселу.
В текущей квалификации Лиам начал с волевой победы над поляком Каспером Жуком. 28-летний теннисист слабо провел первый сет, но потом легко выиграл две партии.
По такому же сценарию развивался и матч против Джеффри Вольфа. Правда, тут в третьем сете было все-таки не так легко.
Сафиуллин
Сафиуллин тем временем наверняка испытывает серьезное нервное напряжение. В первом раунде отбора Роман обыграл Бернарда Томича, который по ходу матча уверял, что ему плохо и через пару дней он сдаст положительный тест на коронавирус.
К сожалению, австралиец не ошибался — у него ковид.
Теперь остается надеяться, что Сафиуллина минует эта напасть и он сможет продолжить борьбу за место в основной сетке.
Все прогнозы на Australian Open
Во втором раунде Роман выиграл у американца Кристофера Юбэнкса. На этот раз для победы понадобилось три сета. Россиянин ужасно провел вторую партию, но зато в решающей отдал сопернику лишь один гейм.
Прогноз и ставка
На Броад в этом матче можно поставить за 2.83, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.43.
В прошлом сезоне Сафиуллин легко выиграл у Броади в квалификации «Ролан Гаррос».
Если не будет проблем с самочувствием, Роман и в ближайшем матче, скорее всего, обыграет британца в двух партиях.
Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.11.