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    Сможет ли Сафиуллин выйти в основную сетку Australian Open?

    Броади — Сафиуллин. Прогноз (к. 2.11) и ставки на квалификацию Australian Open 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Броади — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Лиама Броади в заключительном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Броади — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Броади

    Броади еще ни разу в своей карьере не играла в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ближе всего к этому он был в 2015 году, когда в решающем раунде отбора уступил Майклу Расселу.

    В текущей квалификации Лиам начал с волевой победы над поляком Каспером Жуком. 28-летний теннисист слабо провел первый сет, но потом легко выиграл две партии.

    По такому же сценарию развивался и матч против Джеффри Вольфа. Правда, тут в третьем сете было все-таки не так легко.

    Сафиуллин

    Сафиуллин тем временем наверняка испытывает серьезное нервное напряжение. В первом раунде отбора Роман обыграл Бернарда Томича, который по ходу матча уверял, что ему плохо и через пару дней он сдаст положительный тест на коронавирус.

    К сожалению, австралиец не ошибался — у него ковид.

    Теперь остается надеяться, что Сафиуллина минует эта напасть и он сможет продолжить борьбу за место в основной сетке.

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    Во втором раунде Роман выиграл у американца Кристофера Юбэнкса. На этот раз для победы понадобилось три сета. Россиянин ужасно провел вторую партию, но зато в решающей отдал сопернику лишь один гейм.

    Прогноз и ставка

    На Броад в этом матче можно поставить за 2.83, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.43.

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    В прошлом сезоне Сафиуллин легко выиграл у Броади в квалификации «Ролан Гаррос».

    Если не будет проблем с самочувствием, Роман и в ближайшем матче, скорее всего, обыграет британца в двух партиях.

    Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.11.

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    Броади — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выйти в основную сетку Australian Open?
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