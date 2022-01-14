Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Лиама Броади в заключительном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Броади — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Броади

Броади еще ни разу в своей карьере не играла в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ближе всего к этому он был в 2015 году, когда в решающем раунде отбора уступил Майклу Расселу.

В текущей квалификации Лиам начал с волевой победы над поляком Каспером Жуком. 28-летний теннисист слабо провел первый сет, но потом легко выиграл две партии.

По такому же сценарию развивался и матч против Джеффри Вольфа. Правда, тут в третьем сете было все-таки не так легко.

Сафиуллин

Сафиуллин тем временем наверняка испытывает серьезное нервное напряжение. В первом раунде отбора Роман обыграл Бернарда Томича, который по ходу матча уверял, что ему плохо и через пару дней он сдаст положительный тест на коронавирус.

К сожалению, австралиец не ошибался — у него ковид.

Теперь остается надеяться, что Сафиуллина минует эта напасть и он сможет продолжить борьбу за место в основной сетке.

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Во втором раунде Роман выиграл у американца Кристофера Юбэнкса. На этот раз для победы понадобилось три сета. Россиянин ужасно провел вторую партию, но зато в решающей отдал сопернику лишь один гейм.

Прогноз и ставка

На Броад в этом матче можно поставить за 2.83, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.43.

В прошлом сезоне Сафиуллин легко выиграл у Броади в квалификации «Ролан Гаррос».

Если не будет проблем с самочувствием, Роман и в ближайшем матче, скорее всего, обыграет британца в двух партиях.

Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 2.11.