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    Касаткина обыграет Мертенс в двух сетах?

    Касаткина — Мертенс. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Сиднее 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Мертенс
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против бельгийки Элизы Мертенс во втором круге турнира в Сиднее. Матч пройде 12 января, начало — в 04:30 мск. Касаткина — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина стартовала в Сиднее с крутейшей победы над Софией Кенин. Вопреки нашим ожиданиям, Дарья обыграла чемпионку Australian Open-2020 в двух сета.

    И что самое удивительное, во втором сете россиянка не отдала сопернице ни одного гейма. Пока что это лучший матч Касаткиной в новом году.

    На прошлой неделе Дарья дошла до полуфинала на турнире в Мельбурне. После трех классных матчей она с треском проиграла Аманде Анисимовой, взяв лишь два гейма.

    Мертенс

    Мертенс тем временем начала новый сезон только на этой неделе. В первом матче бельгийская теннисистка одержала победу над Фионой Ферро.

    Первый сет Элиза забрала без особых усилий, а вот во втором француженка упиралась до последнего — все решилось только на тай-брейке.

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    Но стоит отметить, что Мертенс не очень хорошо играла на своей подаче, позволив Ферро реализовать пять брейк-пойнтов. Соперница при этом позволяла на приеме еще больше, но акцент надо делать, прежде всего, на том, что у бельгийки были серьезные проблемы в геймах на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.63, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.33.

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    Как ни странно, Касаткина одержала три победы в четырех предыдущих матчах против Мертенс. Одну из них — на турнире в Сан-Хосе в прошлом году.

    Если Дарья сыграет так же, как перед этим против Кенин, она обязательно выйдет в четвертьфинал. И шансы действительно неплохие, Мертенс пока не в идеальной форме, что очень хорошо показала встреча с Ферро.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.45.

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    Касаткина — Мертенс: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина обыграет Мертенс в двух сетах?
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