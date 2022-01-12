Россиянка Дарья Касаткина сыграет против бельгийки Элизы Мертенс во втором круге турнира в Сиднее. Матч пройде 12 января, начало — в 04:30 мск. Касаткина — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина стартовала в Сиднее с крутейшей победы над Софией Кенин. Вопреки нашим ожиданиям, Дарья обыграла чемпионку Australian Open-2020 в двух сета.

И что самое удивительное, во втором сете россиянка не отдала сопернице ни одного гейма. Пока что это лучший матч Касаткиной в новом году.

На прошлой неделе Дарья дошла до полуфинала на турнире в Мельбурне. После трех классных матчей она с треском проиграла Аманде Анисимовой, взяв лишь два гейма.

Мертенс

Мертенс тем временем начала новый сезон только на этой неделе. В первом матче бельгийская теннисистка одержала победу над Фионой Ферро.

Первый сет Элиза забрала без особых усилий, а вот во втором француженка упиралась до последнего — все решилось только на тай-брейке.

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Но стоит отметить, что Мертенс не очень хорошо играла на своей подаче, позволив Ферро реализовать пять брейк-пойнтов. Соперница при этом позволяла на приеме еще больше, но акцент надо делать, прежде всего, на том, что у бельгийки были серьезные проблемы в геймах на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.63, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.33.

Как ни странно, Касаткина одержала три победы в четырех предыдущих матчах против Мертенс. Одну из них — на турнире в Сан-Хосе в прошлом году.

Если Дарья сыграет так же, как перед этим против Кенин, она обязательно выйдет в четвертьфинал. И шансы действительно неплохие, Мертенс пока не в идеальной форме, что очень хорошо показала встреча с Ферро.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.45.