Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 7 января, начало — 04:30 мск. Кудерметова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

В первом круге у Кудерметовой был сложнейший матч против Виктории Кужмовой. Россиянка выиграла оба сета на тай-брейке.

За исключением одного гейма во второй партии Вероника показала отличную игру на своей подаче, что очень ценно.

Во втором раунде у Кудерметовой была не менее эмоциональная встреча с Мэдисон Брэнгл. Американка проиграла первый сет со счетом 0:6, но во втором пришла в себя. В итоге все решилось в третьей партии. Вероника сделала брейк при счете 6:5.

Потапова

У Потаповой тоже позади два непростых матча. В первом круге россиянка одержала волевую победу над австралийкой Лизитт Кабрерой. Проиграв первый сет 5:7, в двух следующих она отдала сопернице в общей сложности четыре гейма.

Три сета пришлось провести и во втором круге. Анастасия выиграла у венгерки Анны Бондар. На этот раз она не смогла взять вторую партию, уступив на тай-брейке.

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В прошлом сезоне Потапова дошла до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, она добралась до четвертьфинала в Дубае.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.56, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.56.

Скорее всего, многое будет зависеть от эмоционального состояния теннисисток. И в этом плане Кудерметова пока что превосходит 20-летнюю соперницу.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.31.

Но самое главное, Кудерметова хорошо держит свою подачу, и это будет большой проблемой для Потаповой.