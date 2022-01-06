Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 января, начало — в 06:00 мск. Касаткина — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина, вопреки опасениям, легко прошла первый круг. В стартовом матче ее соперницей была Анна Калинская, которая не смогла завершить встречу.

Дарья легко выиграла первый сет, отдав сопернице лишь один гейм. А во втором при счете 3:0 в пользу Касаткиной Анна снялась.

За то время, что девушки успели провести на корте, Касаткина реализовала все четыре брейк-пойнта. При этом у Калинской тоже были хорошие шансы на приеме, но Дарья так и не отдала ни одного гейма на своей подаче.

Киз

Киз тем временем начала год с победы над Хэрриет Дарт. Это была не такая простая игра, как у Касаткиной, но американке тоже хватило двух сетов.

Правда, во второй партии Мэдисон дожала соперницу только на тай-брейке.

И в отличие от Касаткиной, Киз все-таки позволила сопернице взять один гейм, но в целом она контролировала ситуацию на корте.

Все прогнозы на теннис

В конце прошлого сезона Киз проиграла шесть из семи матчей.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.84, победу Киз букмекеры предлагают за 2.01.

Есть подозрение, что у Дарьи будут проблемы в предстоящей игре. Дело в том, что семь предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Киз.

И за это время Касаткина смогла выиграть только один сет. Похоже, россиянка попала на неудобную соперницу.

Ставка — победа Киз за 2.01.