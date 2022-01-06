Касаткина
Касаткина, вопреки опасениям, легко прошла первый круг. В стартовом матче ее соперницей была Анна Калинская, которая не смогла завершить встречу.
Дарья легко выиграла первый сет, отдав сопернице лишь один гейм. А во втором при счете 3:0 в пользу Касаткиной Анна снялась.
За то время, что девушки успели провести на корте, Касаткина реализовала все четыре брейк-пойнта. При этом у Калинской тоже были хорошие шансы на приеме, но Дарья так и не отдала ни одного гейма на своей подаче.
Киз
Киз тем временем начала год с победы над Хэрриет Дарт. Это была не такая простая игра, как у Касаткиной, но американке тоже хватило двух сетов.
Правда, во второй партии Мэдисон дожала соперницу только на тай-брейке.
И в отличие от Касаткиной, Киз все-таки позволила сопернице взять один гейм, но в целом она контролировала ситуацию на корте.
В конце прошлого сезона Киз проиграла шесть из семи матчей.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.84, победу Киз букмекеры предлагают за 2.01.
Есть подозрение, что у Дарьи будут проблемы в предстоящей игре. Дело в том, что семь предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Киз.
И за это время Касаткина смогла выиграть только один сет. Похоже, россиянка попала на неудобную соперницу.
Ставка — победа Киз за 2.01.