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    Сможет ли Касаткина прервать ужасную серию в противостоянии с Киз?

    Касаткина — Киз. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Мельбурне 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Киз
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 января, начало — в 06:00 мск. Касаткина — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина, вопреки опасениям, легко прошла первый круг. В стартовом матче ее соперницей была Анна Калинская, которая не смогла завершить встречу.

    Дарья легко выиграла первый сет, отдав сопернице лишь один гейм. А во втором при счете 3:0 в пользу Касаткиной Анна снялась.

    За то время, что девушки успели провести на корте, Касаткина реализовала все четыре брейк-пойнта. При этом у Калинской тоже были хорошие шансы на приеме, но Дарья так и не отдала ни одного гейма на своей подаче.

    Киз

    Киз тем временем начала год с победы над Хэрриет Дарт. Это была не такая простая игра, как у Касаткиной, но американке тоже хватило двух сетов.

    Правда, во второй партии Мэдисон дожала соперницу только на тай-брейке.

    И в отличие от Касаткиной, Киз все-таки позволила сопернице взять один гейм, но в целом она контролировала ситуацию на корте.

    Все прогнозы на теннис

    В конце прошлого сезона Киз проиграла шесть из семи матчей.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.84, победу Киз букмекеры предлагают за 2.01.

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    Есть подозрение, что у Дарьи будут проблемы в предстоящей игре. Дело в том, что семь предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Киз.

    И за это время Касаткина смогла выиграть только один сет. Похоже, россиянка попала на неудобную соперницу.

    Ставка — победа Киз за 2.01.

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    Касаткина — Киз: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина прервать ужасную серию в противостоянии с Киз?
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