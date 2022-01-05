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    Чилич начнет сезон с поражения?

    Монтейро — Чилич. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Аделаиде 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Монтейро — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против бразильца Тиаго Монтейро во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 05:00 мск. Монтейро — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монтейро

    Монтейро в первом круге встречался с Даниэлем Альтмайером, который, по мнению букмекеров, был фаворитом матча.

    Игра получилась напряженной, но бразилец, вопреки ожиданиям, оказался лучше немца. В третьем сете Тиаго обыграл Альтмайера на тай-брейке.

    В текущем рейтинге Монтейро занимает 89-е место. В топ-100 он находится, в первую очередь, благодаря успешному выступлению на грунтовых турнирах, в том числе на «челленджерах».

    Хотя в прошлом году Монтейро провел несколько неплохих турниров и на харде. Так что это явно не тот случай, когда сразу понятно, что грунтовик, скорее всего, проиграет на твердом покрытии.

    Чилич

    Чилич тем временем попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

    Несмотря на то, что в рейтинге он опустился на 30-е место, прошлый сезон можно считать вполне успешным для Марина.

    Летом Чилич выиграл турнир в Штутгарте, а осенью дошел до финала на Кубке Кремля и взял титул в Санкт-Петербурге.

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    Кроме того, в начале декабря Чилич вместе со сборной Хорватии дошел до финала Кубка Дэвиса. В решающем матче он уступил Даниилу Медведеву, но слабым это выстуление сложно назвать.

    Прогноз и ставка

    На Монтейро в этом матче можно поставить за 3.58, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.31.

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    Нет никакого смысла спорить с тем, что Чилич здесь явный фаворит, а тем более на харде, но есть подозрение, что первый матч с новом сезоне будет не самым простым для хорвата.

    Марин все-таки уже в том возрасте, когда ему сложно сходу показывать свой лучший теннис.

    Ставка — Монтейро выиграет хотя бы один сет за 1.92.

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    Монтейро — Чилич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Чилич начнет сезон с поражения?
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