Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Стива Джонсона во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 05:00 мск. Джонсон — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джонсон

Джонсон в первом круге встречался с Александаром Вукичем, которого букмекеры называли фаворитом матча. Но американец доказал, что даже после непростого периода все равно играет лучше соперника.

Правда, один сет австралиец все-таки смог взять. Стив не очень удачно провел вторую партию, отдав ее Вукичу со счетом 2:6. До и после этого он играл без серьезных ошибок.

В прошлом сезоне Джонсону, который когда-то занимал в рейтинге 21-е место, удалось выиграть два матча на «Ролан Гаррос», пройти первый круг на US Open и добраться до четвертьфинала в Вашингтоне. На остальных турнирах 32-летний теннисист выступал заметно хуже.

Хачанов

Хачанов тем временем еще не играл в этом году. В Аделаиде он попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Прошлый сезон получился неоднозначным для Карена. С одной стороны, падение в рейтинге — сейчас он 29-й, а с другой — финал олимпийского турнира, четвертьфинал Уимблдона и еще парочка неплохих турниров.

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Но очевидно, что Хачанов может играть заметно лучше. Можно вспомнить не мало матчей, в которых он легко забирал первый сет, но в итоге проигрывал. Как ни странно, но ключевыми очень часто были психологические проблемы.

Прогноз и ставка

На Джонсона в этом матче можно поставить за 3.58, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.31.

Хачанов обыгрывала Джонсона в 2018 году на «Мастерсе» в Шанхае. Американец тогда играл намного лучше, но Карен все равно победил.

Сейчас же Хачанов должен спокойно выигрывать у Стива в двух сетах. Главное, не допускать глупых ошибок, которые преследовали россиянина весь прошлый сезон.

Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.93.