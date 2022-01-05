ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаТрансферный дайджест. 28 декабря — 3 января Френки де Йонг«Барселона» совершила жизненно важный подвиг «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы
  • 22:33
    • «МЮ» проиграл «Вулверхэмптону» на «Олд Траффорд»
  • 22:42
    • ЦСКА одержал победу над «Авангардом»
  • 19:23
    • «Динамо» обыграло «Локомотив» и возглавило таблицу Западной конференции
  • 18:14
    • Червоткин завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски», Клебо победил
  • 17:11
    • Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов выиграть у Джонсона в двух сетах?

    Джонсон — Хачанов. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Аделаиде 5 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов
    Прогноз и ставки на Джонсон — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Стива Джонсона во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 05:00 мск. Джонсон — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джонсон

    Джонсон в первом круге встречался с Александаром Вукичем, которого букмекеры называли фаворитом матча. Но американец доказал, что даже после непростого периода все равно играет лучше соперника.

    Правда, один сет австралиец все-таки смог взять. Стив не очень удачно провел вторую партию, отдав ее Вукичу со счетом 2:6. До и после этого он играл без серьезных ошибок.

    В прошлом сезоне Джонсону, который когда-то занимал в рейтинге 21-е место, удалось выиграть два матча на «Ролан Гаррос», пройти первый круг на US Open и добраться до четвертьфинала в Вашингтоне. На остальных турнирах 32-летний теннисист выступал заметно хуже.

    Хачанов

    Хачанов тем временем еще не играл в этом году. В Аделаиде он попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

    Прошлый сезон получился неоднозначным для Карена. С одной стороны, падение в рейтинге — сейчас он 29-й, а с другой — финал олимпийского турнира, четвертьфинал Уимблдона и еще парочка неплохих турниров.

    Все прогнозы на теннис

    Но очевидно, что Хачанов может играть заметно лучше. Можно вспомнить не мало матчей, в которых он легко забирал первый сет, но в итоге проигрывал. Как ни странно, но ключевыми очень часто были психологические проблемы.

    Прогноз и ставка

    На Джонсона в этом матче можно поставить за 3.58, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.31.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хачанов обыгрывала Джонсона в 2018 году на «Мастерсе» в Шанхае. Американец тогда играл намного лучше, но Карен все равно победил.

    Сейчас же Хачанов должен спокойно выигрывать у Стива в двух сетах. Главное, не допускать глупых ошибок, которые преследовали россиянина весь прошлый сезон.

    Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Питерборо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Алькоркон — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синнер — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Штруфф — Изнер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Риске
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Свитолина — Гасанова
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бадоса — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Берреттини — Умбер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зверев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Банис — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джонсон — Хачанов: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выиграть у Джонсона в двух сетах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры