Норвежец Каспер Руд сыграет против чилийца Кристиана Гарина в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:30 мск. Руд — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руд

Руд уже успел провести два матча в новом сезоне. Первый норвежцу удался, а вот второй получился так себе.

Сначала Каспер одержал победу над Душаном Лайовичем, не отдав сербу ни одного сета. Но это было ожидаемо.

Во второй игре Руд уступил Роберто Баутисте-Агуту. Даже по счету (4:6, 6:7) видно, что на корте была серьезная борьба, но испанец все-таки лучше играл.

Гарин

Гарин в первом матче без шансов уступил Баутисте-Агуту, взяв лишь три гейма. Во втором сете была хотя бы какая-то борьба, а вот первую партию чилиец отдал со счетом 0:6. В принципе, ничего удивительного, на харде Кристиан никогда не впечатлял.

Следующим соперником Гарина стал Душан Лайович. Серб выиграл первый сет, но потом у него начались проблемы. В третьем сете при счете 3:0 в пользу чилийца Лайович снялся.

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В двух предыдущих сезонах Гарин в общей сложности выиграл на харде лишь четыре матча.

Прогноз и ставка

На Руда в этом матче можно поставить за 1.20, победу Гарина букмекеры предлагают за 4.85.

В 2019 году Руд дважды проиграл Гарину на грунте, на своем, как ни странно, любимом покрытии. На на твердом покрытии у чилийца действительно немного шансов на победу в игре с норвежцем.

Ставка — победа Руда с форой по геймам (-5,0) за 2.00.