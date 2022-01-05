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    Руд выиграет у Гарина с разгромным счетом?

    Руд — Гарин. Прогноз (к. 2.00) и ставки на Кубок ATP 5 января 2022 года

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    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против чилийца Кристиана Гарина в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:30 мск. Руд — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руд

    Руд уже успел провести два матча в новом сезоне. Первый норвежцу удался, а вот второй получился так себе.

    Сначала Каспер одержал победу над Душаном Лайовичем, не отдав сербу ни одного сета. Но это было ожидаемо.

    Во второй игре Руд уступил Роберто Баутисте-Агуту. Даже по счету (4:6, 6:7) видно, что на корте была серьезная борьба, но испанец все-таки лучше играл.

    Гарин

    Гарин в первом матче без шансов уступил Баутисте-Агуту, взяв лишь три гейма. Во втором сете была хотя бы какая-то борьба, а вот первую партию чилиец отдал со счетом 0:6. В принципе, ничего удивительного, на харде Кристиан никогда не впечатлял.

    Следующим соперником Гарина стал Душан Лайович. Серб выиграл первый сет, но потом у него начались проблемы. В третьем сете при счете 3:0 в пользу чилийца Лайович снялся.

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    В двух предыдущих сезонах Гарин в общей сложности выиграл на харде лишь четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 1.20, победу Гарина букмекеры предлагают за 4.85.

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    В 2019 году Руд дважды проиграл Гарину на грунте, на своем, как ни странно, любимом покрытии. На на твердом покрытии у чилийца действительно немного шансов на победу в игре с норвежцем.

    Ставка — победа Руда с форой по геймам (-5,0) за 2.00.

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    Руд — Гарин: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Руд выиграет у Гарина с разгромным счетом?
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