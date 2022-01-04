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    Сможет ли Медведев обыграть Де Минаура в двух сетах?

    Медведев — Де Минаур. Прогноз (к. 2.33) и ставки на Кубок ATP 4 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Де Минаур
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 11:00 мск. Медведев — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев начал новый сезон с неожиданного поражения от Уго Умбера. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур сложным.

    Даниил взял на тай-брейке первый сет, во втором сразу выиграл гейм на приеме, но в итоге не удержал преимущество, а потом и вовсе позволил французу перевести встречу в третью партию.

    В заключительном сете все решалось на тай-брейке, который Медведев провел откровенно слабо.

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    • Эмбера теперь можно смело назвать неудобным соперником для Медведева, которого он ранее уже обыгрывал.

    Кроме того, после встречи с французом Медведев вместе с Романом Сафиуллиным провел еще и парный матч. В итоге — четыре часа на корте за день. Многовато.

    Де Минаур

    Де Минаур тем временем в первый день турнира выиграл у Маттео Берреттини, хотя итальянец был явным фаворитом.

    Благодаря этой победе Алекс прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10.

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    На самом деле, Де Минаур провел очень классный матч против седьмой ракетки мира. С такой игрой на своей подаче Алекс вполне может порадовать местную публику на предстоящем Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Де Минауру букмекеры предлагают за 5.45.

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    Ранее Даниил трижды встречался с австралийцем и одержал две победы. В 2020 году россиянин обыграл Де Минаура в трех сетах на «Мастерсе» в Париже.

    Вряд ли Медведев проиграет второй матч кряду, но есть подозрение, что здесь у него тоже будут проблемы. Все-таки в первый день было отдано очень много сил. Плюс Де Минаур действительно непростой соперник.

    Ставка — Де Минаур выиграет хотя бы один сет за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Де Минаура больше 8,5 за 1.82.

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    Медведев — Де Минаур: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Де Минаура в двух сетах?
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