Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 11:00 мск. Медведев — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев начал новый сезон с неожиданного поражения от Уго Умбера. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур сложным.

Даниил взял на тай-брейке первый сет, во втором сразу выиграл гейм на приеме, но в итоге не удержал преимущество, а потом и вовсе позволил французу перевести встречу в третью партию.

В заключительном сете все решалось на тай-брейке, который Медведев провел откровенно слабо.

Эмбера теперь можно смело назвать неудобным соперником для Медведева, которого он ранее уже обыгрывал.

Кроме того, после встречи с французом Медведев вместе с Романом Сафиуллиным провел еще и парный матч. В итоге — четыре часа на корте за день . Многовато.

Де Минаур

Де Минаур тем временем в первый день турнира выиграл у Маттео Берреттини, хотя итальянец был явным фаворитом.

Благодаря этой победе Алекс прервал серию из девяти поражений от соперников из топ-10.

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На самом деле, Де Минаур провел очень классный матч против седьмой ракетки мира. С такой игрой на своей подаче Алекс вполне может порадовать местную публику на предстоящем Australian Open.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Де Минауру букмекеры предлагают за 5.45.

Ранее Даниил трижды встречался с австралийцем и одержал две победы. В 2020 году россиянин обыграл Де Минаура в трех сетах на «Мастерсе» в Париже.

Вряд ли Медведев проиграет второй матч кряду, но есть подозрение, что здесь у него тоже будут проблемы. Все-таки в первый день было отдано очень много сил. Плюс Де Минаур действительно непростой соперник.

Ставка — Де Минаур выиграет хотя бы один сет за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Де Минаура больше 8,5 за 1.82.