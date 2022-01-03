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    Сможет ли Александрова обыграть финалистку US Open?

    Александрова — Фернанадес. Прогноз (к. 2.51) и ставки на турнир в Аделаиде 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Фернанадес
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск. Александрова — Фернанадес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александрова начинает новый сезон в статусе 34-й ракетки мира. Наивысшей в карьере россиянки пока что остается 25-я строчка рейтинга WTA.

    В прошлом году главным достижением Александровой стал выход в финал Кубка Кремля. По ходу турнира Екатерина обыграла Онс Жабер, Арину Соболенко и Марию Саккари. В решающем матче она уступила Анетт Контавейт.

    Также стоит отметить, что Александрова смогла преодолеть первый круг на всех турнирах «Большого шлема». Правда, больше одного матча российская теннисистка выиграла только на Australian Open, где остановилась в третьем раунде.

    Фернандес

    Фернандес тем временем занимает 24-е место в рейтинге. Лейла в прошлом году сенсационно дошла до финала на Открытом чемпионате США. В решающем матче она уступила Эмме Радукану, о которой мало кто слышал до турнира в Нью-Йорке.

    Но до финала Фернандес остановила Кайю Канепи, Наоми Осаку, Анжелику Кербер, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

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    После этого 19-летняя теннисистка сыграла только на одном турнире. В Индиан-Уэллсе Фернандес выиграла два матча, после чего уступила Шелби Роджерс.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 2.49, победу Фернандес букмекеры предлагают за 1.56.

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    Конечно, если Фернандес покажет тот уровень игры, благодаря которому остановилась в шаге от победы на US Open, Александровой будет крайне сложно рассчитывать на выход в следующий раунд.

    Но есть подозрение, что после большой паузы Лейла будет далека от своей идеальной игры.

    Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.70.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.51.

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    Александрова — Фернанадес: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова обыграть финалистку US Open?
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