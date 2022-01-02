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    Сможет ли Норри взять хотя бы сет у Зверева?

    Зверев — Норри. Прогноз (к. 3.78) и ставки на Кубок ATP 2 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Зверев — Норри
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против британца Кэмерона Норри в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Зверев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев начинает новый сезон в статусе третьей ракетки мира. В прошлом году он снова не выиграл турнир «Большого шлема», но при этом немец все равно был одним из лучших.

    Во-первых, летом Зверев стал победителем олимпийского турнира в Токио. В полуфинале ему удалось сокрушить Новака Джоковича, который мечтал собрать «Золотой шлем».

    Потом были победа на «Мастерсе» в Цинциннати и полуфинал US Open. В конце октября Зверев выиграл титул в Вене, а в ноябре стал победителем Итогового турнира. В Турине он обыграл и Джоковича, и Даниила Медведева.

    Норри

    Норри тоже можно смело назвать одним из героев прошлого сезона. Британцу удался невероятный прорыв — в текущем рейтинге он находится на 12-й строчке.

    В ноябре Норри стал одним из запасных на Итоговом турнире. Это уже достижение, но в итоге Кэмерону даже удалось сыграть. Возможность встретиться с лучшими он получил после травмы Стефаноса Циципаса. Оба своих матча на групповом этапе Норри проиграл, но сам факт, что он оказался в этой компании, заслуживает отдельного внимания.

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    В 2021-м Норри выиграл два титула, один из них ни на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. А еще он дошел до финала на четырех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Норри букмекеры предлагают за 4.50.

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    Несмотря на то, что здесь есть явный фаворит, матч, скорее всего, получится напряженным. Норри способен удивить Зверева.

    Ставка — победа Зверева + тотал сетов больше 2,5 за 3.78.

    Многое будет зависеть от первой подачи Зверева, и можно предположить, что после паузы она будет не такой коварной, как на важнейших турнирах в прошлом сезоне.

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    Зверев — Норри: прогноз, ставка (3.78), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Норри взять хотя бы сет у Зверева?
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