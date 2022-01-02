Немец Александр Зверев сыграет против британца Кэмерона Норри в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Зверев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев начинает новый сезон в статусе третьей ракетки мира. В прошлом году он снова не выиграл турнир «Большого шлема», но при этом немец все равно был одним из лучших.

Во-первых, летом Зверев стал победителем олимпийского турнира в Токио. В полуфинале ему удалось сокрушить Новака Джоковича, который мечтал собрать «Золотой шлем».

Потом были победа на «Мастерсе» в Цинциннати и полуфинал US Open. В конце октября Зверев выиграл титул в Вене, а в ноябре стал победителем Итогового турнира. В Турине он обыграл и Джоковича, и Даниила Медведева.

Норри

Норри тоже можно смело назвать одним из героев прошлого сезона. Британцу удался невероятный прорыв — в текущем рейтинге он находится на 12-й строчке.

В ноябре Норри стал одним из запасных на Итоговом турнире. Это уже достижение, но в итоге Кэмерону даже удалось сыграть. Возможность встретиться с лучшими он получил после травмы Стефаноса Циципаса. Оба своих матча на групповом этапе Норри проиграл, но сам факт, что он оказался в этой компании, заслуживает отдельного внимания.

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В 2021-м Норри выиграл два титула, один из них ни на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. А еще он дошел до финала на четырех турнирах.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Норри букмекеры предлагают за 4.50.

Несмотря на то, что здесь есть явный фаворит, матч, скорее всего, получится напряженным. Норри способен удивить Зверева.

Ставка — победа Зверева + тотал сетов больше 2,5 за 3.78.

Многое будет зависеть от первой подачи Зверева, и можно предположить, что после паузы она будет не такой коварной, как на важнейших турнирах в прошлом сезоне.