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    Сможет ли Рублев выйти в полуфинал Итогового турнира?

    Рублев — Рууд. Прогноз (к. 2.36) и ставки на Итоговый турнир ATP 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Рууд
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Рублев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев стартовал на итоговом турнире с крутейшей победы над Стефаносом Циципасом. Это был его лучший матч за последние несколько месяцев.

    Андрей практически не ошибался на своей подаче, максимально надежно проводил розыгрыши, и как итог — победа в двух сетах.

    Место в полуфинале Рублев мог обеспечить после встречи с Новаком Джоковичем. Но этот матч россиянин провалил. Хотя начало было многообещающим, Андрей сразу же сделал брейк, но потом были сплошные ошибки. К сожалению, игра больше напоминала тренировку для серба.

    Рууд

    Рууд тоже проиграл Джоковичу. Но норвежец хотя бы в первом сете неплохо боролся, уступив только на тай-брейке. Во второй партии Новак, можно сказать, «не заметил» соперника.

    Потом Рууд должен был сыграть против Стефаноса Циципаса, но грек снялся в день матча из-за травмы, а его место занял Кэмерон Норри.

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    Каспер ужасно начал матч против британца, отдал первый сет со счетом 1:6, но в итоге сделал камбэк. Вторую и третью партии норвежец провел почти без ошибок — у Норри за это время не было ни одного брейк-пойнта.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.52.

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    Пять предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу россиянина. Так что норвежца можно назвать удобным соперником для Рублева.

    В этом матче Андрею, безусловно, будет гораздо проще, чем против Джоковича. Все-таки Рууд не так хорош на харде, как на грунте. Поэтому, скорее всего, Рублев все-таки сможет выйти в полуфинал.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.36.

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    Рублев — Рууд: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выйти в полуфинал Итогового турнира?
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