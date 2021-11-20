Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Рублев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев стартовал на итоговом турнире с крутейшей победы над Стефаносом Циципасом. Это был его лучший матч за последние несколько месяцев.

Андрей практически не ошибался на своей подаче, максимально надежно проводил розыгрыши, и как итог — победа в двух сетах.

Место в полуфинале Рублев мог обеспечить после встречи с Новаком Джоковичем. Но этот матч россиянин провалил. Хотя начало было многообещающим, Андрей сразу же сделал брейк, но потом были сплошные ошибки. К сожалению, игра больше напоминала тренировку для серба.

Рууд

Рууд тоже проиграл Джоковичу. Но норвежец хотя бы в первом сете неплохо боролся, уступив только на тай-брейке. Во второй партии Новак, можно сказать, «не заметил» соперника.

Потом Рууд должен был сыграть против Стефаноса Циципаса, но грек снялся в день матча из-за травмы, а его место занял Кэмерон Норри.

Все прогнозы на теннис

Каспер ужасно начал матч против британца, отдал первый сет со счетом 1:6, но в итоге сделал камбэк. Вторую и третью партии норвежец провел почти без ошибок — у Норри за это время не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Рууда букмекеры предлагают за 2.52.

Пять предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу россиянина. Так что норвежца можно назвать удобным соперником для Рублева.

В этом матче Андрею, безусловно, будет гораздо проще, чем против Джоковича. Все-таки Рууд не так хорош на харде, как на грунте. Поэтому, скорее всего, Рублев все-таки сможет выйти в полуфинал.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.36.