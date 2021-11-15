Испанка Паула Бадоса сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 15 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Швентек — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек перед последним туром потеряла шансы на выход в полуфинал. Как бы ни завершился предстоящий матч, Ига все равно останется на последнем месте в группе.

Польская теннисистка начала Итоговый турнир с поражение от Марии Саккари. Абсолютно провальная игра, соперница, наверное, даже не ожидала, что будет настолько легко. Позже Швентек назвала причину поражения: «У меня был ПМС. Я рассказываю об этом для девочек, которые не понимают, что происходит. Не переживайте, это нормально». В тот день она действительно не была похожа не себя.

В следующем матче Ига играла заметно лучше, но снова проиграла. На этот раз Арине Соболенко. Швентек легко взяла первый сет, но потом позволила белоруске сделать камбэк.

Бадоса

А вот Бадоса, от которой, в общем-то, ничего не ждали, уже в полуфинале. Испанка провел два классных матча, в которых не отдала ни одного сета.

В первом туре Паула разгромила Арину Соболенко. Второй сет она забрала со счетом 6:0. При этом интересно, что в первой партии 24-летняя теннисистка уступала 2:4, но в итоге выиграла десять геймов подряд.

Во втором матче Бадоса одержала победу над Марией Саккари. Здесь было гораздо сложнее, в первом сете все решилось только на тай-брейке, а во втором испанка во время сделала брейк.

Все прогнозы на теннис

Победная серия Бадосы составляет уже восемь матчей. В середине октября она выиграла «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 2.52, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.55.

Летом Ига проиграла Пауле на олимпийском турнире в Токио. Это была сенсация. Сейчас же победа испанской теннисистки никого не удивит.

Но мы все-таки склоняемся к тому, что Швентек возьмет реванш. Для теннисистки из Польши крайне важно выиграть и тем самым показать, что они не хуже.

Ставка — победа Швентек за 2.52. Если у Иги не будет проблем с самочувствием, она действительно может одержать победу.