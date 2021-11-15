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    Сможет ли Швентек взять реванш у Бадосы?

    Швентек — Бадоса. Прогноз (к. 2.52) и ставки на Итоговый турнир WTA 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Бадоса
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    Ига Швентек
    Испанка Паула Бадоса сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 15 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Швентек — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швентек

    Швентек перед последним туром потеряла шансы на выход в полуфинал. Как бы ни завершился предстоящий матч, Ига все равно останется на последнем месте в группе.

    Польская теннисистка начала Итоговый турнир с поражение от Марии Саккари. Абсолютно провальная игра, соперница, наверное, даже не ожидала, что будет настолько легко. Позже Швентек назвала причину поражения: «У меня был ПМС. Я рассказываю об этом для девочек, которые не понимают, что происходит. Не переживайте, это нормально». В тот день она действительно не была похожа не себя.

    В следующем матче Ига играла заметно лучше, но снова проиграла. На этот раз Арине Соболенко. Швентек легко взяла первый сет, но потом позволила белоруске сделать камбэк.

    Бадоса

    А вот Бадоса, от которой, в общем-то, ничего не ждали, уже в полуфинале. Испанка провел два классных матча, в которых не отдала ни одного сета.

    В первом туре Паула разгромила Арину Соболенко. Второй сет она забрала со счетом 6:0. При этом интересно, что в первой партии 24-летняя теннисистка уступала 2:4, но в итоге выиграла десять геймов подряд.

    Во втором матче Бадоса одержала победу над Марией Саккари. Здесь было гораздо сложнее, в первом сете все решилось только на тай-брейке, а во втором испанка во время сделала брейк.

    Все прогнозы на теннис

    Победная серия Бадосы составляет уже восемь матчей. В середине октября она выиграла «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 2.52, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.55.

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    Летом Ига проиграла Пауле на олимпийском турнире в Токио. Это была сенсация. Сейчас же победа испанской теннисистки никого не удивит.

    Но мы все-таки склоняемся к тому, что Швентек возьмет реванш. Для теннисистки из Польши крайне важно выиграть и тем самым показать, что они не хуже.

    Ставка — победа Швентек за 2.52. Если у Иги не будет проблем с самочувствием, она действительно может одержать победу.

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    Швентек — Бадоса: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Швентек взять реванш у Бадосы?
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