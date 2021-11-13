Гречанка Мария Саккари сыграет против испанки Паулы Бадосы в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 23:00 мск. Саккари — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Саккари в первом матче на итоговом турнире легко выиграла у Иги Швентек. И это была для нее уже третья победа над польской теннисисткой в текущем сезоне.

Мария легко взяла первый сет, во втором борьбы было побольше, но игра все время была под контролем теннисистки из Греции.

В этом матче Саккари показала почти идеальную игру на своей подаче. Швентек так и не удалось выиграть хотя бы один гейм на приеме.

Бадоса

Бадоса тем временем тоже выиграла первый матч. Вот только победа испанки стала сюрпризом. Паула разгромила Арину Соболенко.

Первый сет Бадоса забрала со счетом 6:4, а во втором не отдала белорусской теннисистке ни одного гейма.

Интересно, что в первой партии Бадоса уступала 2:4, но потом взяла 10 геймов подряд . 23-летняя теннисистка показала абсолютно идеальный теннис.

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Победная серия Бадосы составляет уже семь матчей. В середине октября она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче нет фаворита. На Саккари можно поставить за 1.93, а на Бадосу — за 1.91.

И, пожалуй, с этим можно согласиться. Тем более это будет первая встреча Саккари и Бадоса.

Но можно с уверенностью сказать, что Саккари, в отличие от Соболенко, не бросит играть после первой же ошибки. На этот раз Бадосу ждет очень сложный матч.

Ставка — победа Саккари за 1.93.