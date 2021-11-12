Соболенко
Соболенко приехала в Гвадалахару в качестве второй ракетки мира. Это уже само по себе достижение, но Арина наверняка больше думает о том, что она снова не смогла выиграть турнир Большого шлема.
В этом сезоне белорусская теннисистка дошла до полуфинала на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. На главном травяном турнире ее остановила Каролина Плишкова (невероятное невезение, на самом деле), а в Нью-Йорке — Лейла Фернандес, которая после этого проиграла в финале Эмме Радукану.
После US Open Соболенко сыграла только на одном турнире. В конце октября Арина выступила на Кубке Кремля, где в четвертьфинале уступила Екатерине Александровой. К тому моменту Соболенко еще не успела толком восстановиться
Бадоса
Бадосу можно назвать, пожалуй, самой неожиданной участницей Итогового турнира. Ее прорыв в текущем сезоне для многих стал откровением.
Паула заявила о себе весной на грунтовых турнирах. Сначала были полуфинал в Чарльстоне и Мадриде, а потом победа в Белграде и четвертьфинал на Ролан Гаррос.
Кроме того, Бадоса добралась до четвертого круга на Уимблдоне и до четвертьфинала на олимпийском турнире в Токио.
Но главным достижением 23-летней испанки стала победа на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, которая и позволила ей квалифицироваться на Итоговый турнир.
Прогноз и ставка
На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.61, а на победу Бадосы — за 2.37.
Букмекеры неслучайно довольно осторожно оценивают шансы Арины в предстоящем матче. В августе белоруска проиграла Бадосе во втором круге турнира в Цинциннати. Испанская теннисистка тогда одержала волевую победу.
И все-таки Соболенко, когда она предельно сконцентрирована и ее ничего не беспокоит, способна обыграть кого угодно. Скорее всего, Арина возьмет реванш.
Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 2.43.