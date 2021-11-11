Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 02:00 мск. Плишкова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Плишкова пятый раз сыграет на Итоговом турнире. До этого ее лучшим результатом был выход в полуфинал в 2017-2019 годах.

У Каролины был серьезный спад в прошлом году, но текущий сезон она провела на удивление удачно.

И тут, в первую очередь, можно вспомнить выход в финал Уимблдона. В решающем матче четвертая ракетка мира проиграла Эшли Барти.

В середине мая Плишкова дошла до финала в Риме. Правда, в этом случае ей вряд ли хочется вспоминать матч, в котором она уступила Иге Швентек со счетом 0:6, 0:6.

В августе Каролина добралась до финала в Монреале. И на этот раз ей тоже не удалось взять титул. В решающем матче чешская теннисистка проиграла Камиле Джорджи. Далее был полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал на Открытом чемпионате США.

Мугуруса

Мугуруса ранее трижды выступала на Итоговом турнире. Еще в сезоне-2015 она вышла в полуфинал, после чего два года подряд выбывала после группового этапа.

Гарбин классно начала текущий сезон, но потом ее начали беспокоить травмы. Испанка старалась не пропускать турниры, но проявить себя ей не удавалось.

В итоге Мугуруса квалифицировалась на Итоговый только в конце октября. В прошлом месяце испанская теннисистка взяла титул в Чикаго, после чего провалила турниры в Индиан-Уэллсе и Москве. На Кубке Кремля Мугуруса в четвертьфинале проиграла Анетт Контавейт со счетом 1:6, 1:6.

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На Открытом чемпионате США Мугуруса остановилась в четвертом круге, не сумев выиграт у Барборы Крейчиковой.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре приблизительно равны. На Плишкову можно поставить за 1.88, а на Мугурусу — за 2.12.

Интересно, восемь из десяти матчей между этими теннисистками завершились в пользу Плишковой. Судя по всему, чешку можно назвать неудобной соперницей для Мугурусы.

Но и без этого есть подозрение, что в предстоящем матче выиграет Каролина. Испанская теннисистка в последнее время совсем не впечатляет в матчах против соперниц из топ-10.

Ставка — победа Плишковой за 1.88.