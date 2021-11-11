ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» не проигрывает 10 матчей кряду«Арсенал» посрамил шутливые аккаунты в Twitter Валерий КарпинВ последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022 Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории
  • 20:34
    • Карпин опасается провала в игре с «Кипром»
  • 20:07
    • ЦСКА ищет форварда и центрального защитника
  • 19:52
    • Хави установил в «Барселоне» нововведения
  • 19:22
    • Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России
  • 12:40
    • Польская бригада арбитров рассудит сборные России и Кипра в отборе ЧМ-2022
  • 12:11
    • Лунев может сменить клубную прописку
    Все новости спорта

    Мугуруса снова проиграет Плишковой?

    Плишкова — Мугуруса. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Итоговый турнир WTA 11 ноября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал тура WTA Прогнозы на WTA Прогнозы на Каролина Плишкова Прогнозы на Гарбин Мугуруса
    Прогноз и ставки на Плишкова — Мугуруса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарбин Мугуруса
    Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 02:00 мск. Плишкова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Плишкова пятый раз сыграет на Итоговом турнире. До этого ее лучшим результатом был выход в полуфинал в 2017-2019 годах.

    У Каролины был серьезный спад в прошлом году, но текущий сезон она провела на удивление удачно.

    И тут, в первую очередь, можно вспомнить выход в финал Уимблдона. В решающем матче четвертая ракетка мира проиграла Эшли Барти.

    В середине мая Плишкова дошла до финала в Риме. Правда, в этом случае ей вряд ли хочется вспоминать матч, в котором она уступила Иге Швентек со счетом 0:6, 0:6.

    В августе Каролина добралась до финала в Монреале. И на этот раз ей тоже не удалось взять титул. В решающем матче чешская теннисистка проиграла Камиле Джорджи. Далее был полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал на Открытом чемпионате США.

    Мугуруса

    Мугуруса ранее трижды выступала на Итоговом турнире. Еще в сезоне-2015 она вышла в полуфинал, после чего два года подряд выбывала после группового этапа.

    Гарбин классно начала текущий сезон, но потом ее начали беспокоить травмы. Испанка старалась не пропускать турниры, но проявить себя ей не удавалось.

    В итоге Мугуруса квалифицировалась на Итоговый только в конце октября. В прошлом месяце испанская теннисистка взяла титул в Чикаго, после чего провалила турниры в Индиан-Уэллсе и Москве. На Кубке Кремля Мугуруса в четвертьфинале проиграла Анетт Контавейт со счетом 1:6, 1:6.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США Мугуруса остановилась в четвертом круге, не сумев выиграт у Барборы Крейчиковой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре приблизительно равны. На Плишкову можно поставить за 1.88, а на Мугурусу — за 2.12.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Интересно, восемь из десяти матчей между этими теннисистками завершились в пользу Плишковой. Судя по всему, чешку можно назвать неудобной соперницей для Мугурусы.

    Но и без этого есть подозрение, что в предстоящем матче выиграет Каролина. Испанская теннисистка в последнее время совсем не впечатляет в матчах против соперниц из топ-10.

    Ставка — победа Плишковой за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Клипперс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия U19 — Андорра U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания U19 — Люксембург U19
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Плишкова — Мугуруса: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на теннис. Мугуруса снова проиграет Плишковой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры