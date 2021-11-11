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    Сможет ли Шаповалов обыграть Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Шаповалов. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Стокгольме 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 21:30 мск. Риндеркнеш — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риндеркнеш

    Риндеркнеш постепенно приближается к топ-50. На данный момент француз занимает 60-е место в рейтинге ATP.

    В Стокгольме первым соперником Риндеркнеша стал Александр Бублик. Артур легко взял первый сет, а в начале второго соперник снялся из-за повреждения.

    Во втором раунде 26-летний теннисист одержал уверенную победу над словаком Йозефом Коваликов.

    Перед этим Риндеркнеш не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Париже и на «челленджере» в Бресте, но зато в Антверпене ему тоже удалось пройти два раунда.

    Шаповалов

    Шаповалов попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче представитель Канады одержал победу над Андреа Вавассори.

    Второй сет Денис забрал со счетом 6:1, а вот в первом соперник дрогнул только на тай-брейке.

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    В матче был вот такой удивительный розыгрыш:

    Прогноз и ставка

    На Риндеркнеша можно поставить за 2.85, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.47.

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    У Риндеркнеша есть неплохая подача, поэтому Шаповалов ждет непростая игра. Ни о каком разгроме здесь не может быть и речи.

    Более того, не исключено, что француз тоже возьмет как минимум одну партию.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.07.

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    Риндеркнеш — Шаповалов: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов обыграть Риндеркнеша?
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