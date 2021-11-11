Риндеркнеш
Риндеркнеш постепенно приближается к топ-50. На данный момент француз занимает 60-е место в рейтинге ATP.
В Стокгольме первым соперником Риндеркнеша стал Александр Бублик. Артур легко взял первый сет, а в начале второго соперник снялся из-за повреждения.
Во втором раунде 26-летний теннисист одержал уверенную победу над словаком Йозефом Коваликов.
Перед этим Риндеркнеш не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Париже и на «челленджере» в Бресте, но зато в Антверпене ему тоже удалось пройти два раунда.
Шаповалов
Шаповалов попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче представитель Канады одержал победу над Андреа Вавассори.
Второй сет Денис забрал со счетом 6:1, а вот в первом соперник дрогнул только на тай-брейке.
В матче был вот такой удивительный розыгрыш:
Прогноз и ставка
На Риндеркнеша можно поставить за 2.85, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.47.
У Риндеркнеша есть неплохая подача, поэтому Шаповалов ждет непростая игра. Ни о каком разгроме здесь не может быть и речи.
Более того, не исключено, что француз тоже возьмет как минимум одну партию.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.07.