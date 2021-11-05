Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Уго Гастона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 21:30 мск. Гастон — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гастон

Медведев наверняка готовился к тому, что его соперником по четвертьфиналу станет Карлос Алькарас, но в итоге россиянин сыграет против Уго Гастона.

Француз сенсационно обыграл испанского супер таланта в третьем круге — 6:4, 7:5. При этом во втором сете Уго уступал со счетом 0:5, но каким-то чудом сделал невероятный камбэк.

Гастон впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» и всего второй раз — на турнире ATP. Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом в Париже с 2012 года.

До этого главным достижением Гастона в текущем сезоне был выход в финал грунтового турнира в Гштааде. Там он проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Медведев

Медведев тем временем десятый раз вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс».

В третьем раунде Даниил одержал волевую победу над Себастьяном Кордой. Россиянин провел классный матч, несмотря на то, что отдал первый сет. Американец воспользовался, по сути, единственной ошибкой соперника. Во второй и третьей партиях у Корды не было шансов на успех.

Все прогнозы на теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Париже в прошлом году, победив в финале Александра Зверева.

Прогноз и ставка

На Гастона в этом матче можно поставить за 6.90, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.13.

Гастон получит хороший опыт, но не более того. На данный момент француз пока не готов конкурировать с такими монстрами. Даже Алькараса Уго обыграл, в первую очередь, благодаря тому, что соперник катастрофически часто ошибался. Медведев, разумеется, играет на другом уровне.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.91.