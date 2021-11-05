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    Медведев обыграет Гастона с разгромным счетом?

    Гастон — Медведев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на «Мастерс» в Париже 5 ноября 2021 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Уго Гастона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 21:30 мск. Гастон — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гастон

    Медведев наверняка готовился к тому, что его соперником по четвертьфиналу станет Карлос Алькарас, но в итоге россиянин сыграет против Уго Гастона.

    Француз сенсационно обыграл испанского супер таланта в третьем круге — 6:4, 7:5. При этом во втором сете Уго уступал со счетом 0:5, но каким-то чудом сделал невероятный камбэк.

    Гастон впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» и всего второй раз — на турнире ATP. Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом в Париже с 2012 года.

    До этого главным достижением Гастона в текущем сезоне был выход в финал грунтового турнира в Гштааде. Там он проиграл норвежцу Касперу Рууду.

    Медведев

    Медведев тем временем десятый раз вышел в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс».

    В третьем раунде Даниил одержал волевую победу над Себастьяном Кордой. Россиянин провел классный матч, несмотря на то, что отдал первый сет. Американец воспользовался, по сути, единственной ошибкой соперника. Во второй и третьей партиях у Корды не было шансов на успех.

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    Медведев выиграл «Мастерс» в Париже в прошлом году, победив в финале Александра Зверева.

    Прогноз и ставка

    На Гастона в этом матче можно поставить за 6.90, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.13.

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    Гастон получит хороший опыт, но не более того. На данный момент француз пока не готов конкурировать с такими монстрами. Даже Алькараса Уго обыграл, в первую очередь, благодаря тому, что соперник катастрофически часто ошибался. Медведев, разумеется, играет на другом уровне.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.91.

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    Гастон — Медведев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Гастона с разгромным счетом?
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