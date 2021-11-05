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    Фриц шокирует Джоковича?

    Джокович — Фриц. Прогноз (к. 2.29) и ставки на «Мастерс» в Париже 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Фриц
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:30 мск. Джокович — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович на этой неделе провел первый матч после финала US Open, в котором уступил Даниилу Медведеву. После этого серб полтора месяца приходил в себя и восстанавливался.

    В Париже Новак стартовал с победы над Мартоном Фучовичем, но немного понервничать все же пришлось. Он легко первый сет, но во втором позволил сопернику отыграться. Впрочем, в решающей партии Джокович снова показал идеальный теннис.

    Далее первую ракетку мира ждала встреча с Гаэлем Монфисом. Но француз в итоге снялся незадолго до матча из-за травмы ноги.

    Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в Париже.

    Фриц

    Фриц тем временем вышел в четвертьфинал на втором «Мастерсе» подряд, подтвердив что он действительно находится в шикарной форме.

    Во втором круге Тейлор одержал победу над Андреем Рублевым. Американцу хватило двух сетов.

    А уже в следующем матче Фриц остановил британца Кэмерона Норри, который после этого поражения практически лишился шансов попасть на Итоговый турнир. И здесь 24-летнему теннисисту тоже оказалось достаточно двух сетов.

    Все прогнозы на теннис

    В этом сезоне Фриц выиграл уже восемь матчей против соперников из топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.20, победу Фрица букмекеры предлагают за 5.20.

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    С одной стороны, все понятно, но отсутствие игровой практики может сказаться на действиях Джоковича. И все-таки главным аргументом, почему у серба могут возникнуть проблемы, остается классная форма соперника. Фриц мощно проводит заключительную часть сезона.

    Ставка — Фриц выиграет хотя бы один сет за 2.29. Американец будет оставаться в игре за счет классной подачи и форхендом, благодаря которым на этой неделе он остановил Рублева и Норри.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.

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    Джокович — Фриц: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на теннис. Фриц шокирует Джоковича?
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