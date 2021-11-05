Джокович
Джокович на этой неделе провел первый матч после финала US Open, в котором уступил Даниилу Медведеву. После этого серб полтора месяца приходил в себя и восстанавливался.
В Париже Новак стартовал с победы над Мартоном Фучовичем, но немного понервничать все же пришлось. Он легко первый сет, но во втором позволил сопернику отыграться. Впрочем, в решающей партии Джокович снова показал идеальный теннис.
Далее первую ракетку мира ждала встреча с Гаэлем Монфисом. Но француз в итоге снялся незадолго до матча из-за травмы ноги.
Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в Париже.
Фриц
Фриц тем временем вышел в четвертьфинал на втором «Мастерсе» подряд, подтвердив что он действительно находится в шикарной форме.
Во втором круге Тейлор одержал победу над Андреем Рублевым. Американцу хватило двух сетов.
А уже в следующем матче Фриц остановил британца Кэмерона Норри, который после этого поражения практически лишился шансов попасть на Итоговый турнир. И здесь 24-летнему теннисисту тоже оказалось достаточно двух сетов.
В этом сезоне Фриц выиграл уже восемь матчей против соперников из топ-20.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.20, победу Фрица букмекеры предлагают за 5.20.
С одной стороны, все понятно, но отсутствие игровой практики может сказаться на действиях Джоковича. И все-таки главным аргументом, почему у серба могут возникнуть проблемы, остается классная форма соперника. Фриц мощно проводит заключительную часть сезона.
Ставка — Фриц выиграет хотя бы один сет за 2.29. Американец будет оставаться в игре за счет классной подачи и форхендом, благодаря которым на этой неделе он остановил Рублева и Норри.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.