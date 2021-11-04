Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 21:30 мск. Корда — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Корда не очень ярко провел сентябрь и октябрь, но это было связано с неприятной проблемой, которая возникла как раз в первый день US Open. Себастьян снялся по ходу матча с Николозом Басилашвили из-за пищевого отравления.

В итоге американец похудел на пять килограммов и пропустил почти целый месяц.

После этого Корда не очень удачно провел турниры в Сан-Диего, Индиан-Уэллсе и Санкт-Петербурге, выиграв лишь два матча из пяти.

Однако к «Мастерсу» в Париже 21-летний теннисист наконец-то набрал неплохую форму. В первом круге Корда одержал победу над Асланом Карацевым, дожав россиянина на тай-брейке третьго сета. А потом Себастьян выиграл у Марина Чилича. В этом матче он идеально воспользовался тем, что соперник приехал уставшим на текущий турнир. У Чилича, как известно, был очень насыщенный октябрь.

Медведев

Медведев тем временем стартовал сразу со второго круга. Первым соперником россиянина стал Илья Ивашко.

Даниил здорово начал матч, вел в первом сете 5:1, но потом начал ошибаться и позволил сопернику сравнять счет. Партию он в итоге выиграл, но осадок все равно остался.

Все прогнозы на теннис

Впрочем, второй сет Медведев провел гораздо лучше — здесь у Ивашко не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 6.35, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.14.

Корде абсолютно нечего терять в этой игре, поэтому вряд ли у него будет какое-то волнение.

К тому же, американец обладает довольно мощной подачей, за счет чего вполне может создать интригу в предстоящем матче.

Ставка — тотал выигранных геймов Корды больше 8,5 за 1.97.