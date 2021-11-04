ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита» Криштиану РоналдуНевероятный Роналду снова вытащил «МЮ» из трясины Ансу ФатиТеперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ
  • 22:19
    • Мбаппе, Неймар и Ди Мария в атаке ПСЖ с первых минут
  • 22:05
    • «Манчестер Сити» и «Брюгге» назвали составы на матч Лиги чемпионов
  • 22:03
    • «Шериф» — «Интер»: стартовые составы команд
  • 21:56
    • Луис Суарес сыграет в атаке «Атлетико» против «Ливерпуля»
  • 22:16
    • «Спортинг» и «Бешикатш» определились с составами на матч ЛЧ
  • 22:09
    • Дортмундская «Боруссия» и «Аякс» назвали стартовые составы
  • 18:51
    • «Йокерит» нанес поражение «Барысу»
    Все новости спорта

    Норри и Фрицу понадобится дополнительный сет?

    Норри — Фриц. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Париже 4 ноября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Тейлор Фритц
    Прогноз и ставки на Норри — Фриц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Тейлора Фрица в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 14:30 мск. Норри — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норри

    Норри проводит невероятный сезон, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в 2021-м ему удалось выиграть уже 50 матчей — всего лишь на один меньше, чем за четыре предыдущих года в туре.

    Главным же достижением Кэмерона стала сенсационная победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, благодаря которой он взлетел в рейтинге на 13-е место.

    На прошлой неделе британец выиграл один матч на турнире в Вене. Во втором круге Норри уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

    В Париже Норри стартовал с бодрых побед над Федерико Дельбонисом и Рейлли Опелкой. Аргентинец и американец взяли на двоих лишь десять геймов.

    Фриц

    Фриц тоже здорово проводит заключительную часть сезона. В Индиан-Уэллсе американец добрался до полуфинала, удивив победами над Маттео Берреттини, Янником Синнером и Александром Зверевым.

    На турнире в Санкт-Петербурге Тейлор вышел в финал, в котором уступил Марину Чиличу.

    Все прогнозы на теннис

    В столице Франции американский теннисист стартовал с волевой победы над итальянцем Лоренцо Сонего. А во втором круге Фриц остановил Андрея Рублева. Первый сет 26-я ракетка мира забрал со счетом 7:5, а во втором дожал россиянина на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на победу Фрица — за 2.24.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    За последние два года эти теннисисты провели между собой семь матчей. На данный момент счет 4-3 в пользу Норри. В этом сезоне британец разгромил американца в Лос-Кабосе, а вот встреча в Майами завершилась победой Фрица.

    В общем, шансы 50 на 50, то есть на исход нет смысла ставить, сложно сказать, кто выйдет в следующий раунд.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ивашко — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спортинг — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бруклин — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Норри — Фриц: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на теннис. Норри и Фрицу понадобится дополнительный сет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры