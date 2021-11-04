Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Тейлора Фрица в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 14:30 мск. Норри — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Норри проводит невероятный сезон, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в 2021-м ему удалось выиграть уже 50 матчей — всего лишь на один меньше, чем за четыре предыдущих года в туре.

Главным же достижением Кэмерона стала сенсационная победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, благодаря которой он взлетел в рейтинге на 13-е место.

На прошлой неделе британец выиграл один матч на турнире в Вене. Во втором круге Норри уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

В Париже Норри стартовал с бодрых побед над Федерико Дельбонисом и Рейлли Опелкой. Аргентинец и американец взяли на двоих лишь десять геймов.

Фриц

Фриц тоже здорово проводит заключительную часть сезона. В Индиан-Уэллсе американец добрался до полуфинала, удивив победами над Маттео Берреттини, Янником Синнером и Александром Зверевым.

На турнире в Санкт-Петербурге Тейлор вышел в финал, в котором уступил Марину Чиличу.

Все прогнозы на теннис

В столице Франции американский теннисист стартовал с волевой победы над итальянцем Лоренцо Сонего. А во втором круге Фриц остановил Андрея Рублева. Первый сет 26-я ракетка мира забрал со счетом 7:5, а во втором дожал россиянина на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на победу Фрица — за 2.24.

За последние два года эти теннисисты провели между собой семь матчей. На данный момент счет 4-3 в пользу Норри. В этом сезоне британец разгромил американца в Лос-Кабосе, а вот встреча в Майами завершилась победой Фрица.

В общем, шансы 50 на 50, то есть на исход нет смысла ставить, сложно сказать, кто выйдет в следующий раунд.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.