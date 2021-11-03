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    Зверев обыграет Лайовича в двух сетах?

    Лайович — Зверев. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Париже 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Лайович — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 13:00 мск. Лайович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лайович

    Лайович стартовал в Париже с победы над Маккензи Макдональдом. Серб на удивление легко выиграл у американца — 6:3, 6:4.

    Глядя на то, как Душан играет в этом сезоне, результат действительно удивил.

    Единственным по-настоящему серьезным успехом Лайовича в текущем сезоне до сих пор остается выход в четвертый круг Australian Open.

    В дальнейшем больше одного матча Лайович смог выиграть только на трех турнирах. Но показательным в этом плане можно считать разве что выход в третий круг «Мастерса» в Торонто. Там сербский теннисист во втором круге неожиданно выиграл у Феликса Оже-Альяссима.

    В октябре Лайович не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе и Вене и дошел до второго круга в Антверпене.

    Зверев

    Зверев на прошлой неделе выиграл пятый титул в сезоне. Теннисист из Германии стал победителем турнира в Вене.

    И тут важно, что у Зверева вообще не было простых соперников. В течение прошлой недели ему удалось обыграть Филипа Краиновича, Алекса Де Минаура, Феликса Оже-Альяссима, Карлоса Алькараса и Фрэнсиса Тиафо.

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    Интересно также, что Зверев выиграл 24 из 26 последних матчей. На этом отрезке он проиграл лишь Новаку Джоковичу на US Open и Тейлору Фритцу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Зверева. На Лайовича, если что, можно поставить за 9.40.

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    Ранее в этом сезоне Александр обыгрывал Душана на Australian Open. Серб тогда не взял ни одной партии.

    И в предстоящем матче Звереву, скорее всего, тоже не понадобится дополнительная партии. Сбои, конечно, порой случаются, но сейчас немец находится в идеальной форме.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.95.

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    Лайович — Зверев: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на теннис. Зверев обыграет Лайовича в двух сетах?
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