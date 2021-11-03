Лайович
Лайович стартовал в Париже с победы над Маккензи Макдональдом. Серб на удивление легко выиграл у американца — 6:3, 6:4.
Глядя на то, как Душан играет в этом сезоне, результат действительно удивил.
Единственным по-настоящему серьезным успехом Лайовича в текущем сезоне до сих пор остается выход в четвертый круг Australian Open.
В дальнейшем больше одного матча Лайович смог выиграть только на трех турнирах. Но показательным в этом плане можно считать разве что выход в третий круг «Мастерса» в Торонто. Там сербский теннисист во втором круге неожиданно выиграл у Феликса Оже-Альяссима.
В октябре Лайович не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе и Вене и дошел до второго круга в Антверпене.
Зверев
Зверев на прошлой неделе выиграл пятый титул в сезоне. Теннисист из Германии стал победителем турнира в Вене.
И тут важно, что у Зверева вообще не было простых соперников. В течение прошлой недели ему удалось обыграть Филипа Краиновича, Алекса Де Минаура, Феликса Оже-Альяссима, Карлоса Алькараса и Фрэнсиса Тиафо.
Интересно также, что Зверев выиграл 24 из 26 последних матчей. На этом отрезке он проиграл лишь Новаку Джоковичу на US Open и Тейлору Фритцу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Зверева. На Лайовича, если что, можно поставить за 9.40.
Ранее в этом сезоне Александр обыгрывал Душана на Australian Open. Серб тогда не взял ни одной партии.
И в предстоящем матче Звереву, скорее всего, тоже не понадобится дополнительная партии. Сбои, конечно, порой случаются, но сейчас немец находится в идеальной форме.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.95.