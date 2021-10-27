Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Рейлли Опелки в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Опелка — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Опелка

Опелка на прошлой неделе неудачно выступил в Антверпене. Уже в первом круге он уступил соотечественнику Дженсону Бруксби. После матча Рейлли признался, что был шокирован уровнем игры соперника. На самом же деле, это был один из тех случаев, когда оппонент адаптировался к супер мощной подаче Опелки и завершил матч в свою пользу.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе что-то подобное можно было наблюдать в матче Опелки против Григора Димитрова. Болгарин выиграл в двух сетах, а у Рейлли не было ни одного брейк-пойнта.

После сенсационного выхода в финал «Мастерса» в Торонто относительно успешным для Опелки стало лишь выступления на US Open. В Нью-Йорке американский гигант (рост — 211 см) остановился в четвертом круге, а перед этим обыграл Квон Сун Ву, Лоренцо Музетти и Николоза Басилашвили.

Синнер

Синнер тем временем не так давно квалифицировался на молодежный итоговый турнир ATP. Но при этом Янник по-прежнему претендует на место на основном итоговом в Турине. Понятно, что для этого ему нужно как можно лучше выступить в Вене. В текущем рейтинге итальянец 11-й.

На прошлой неделе Синнер выиграл четвертый титул в сезоне и сравнялся по этому покателю с такими глыбами, как Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев.

Янник стал победителем турнира в бельгийском Антверпене, по ходу которого он не отдал ни одного сета. В решающем матче 20-летний теннисист разгромил аргентинца Диего Шварцмана.

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Кроме того, в начале октября Синнер выиграл турнир в Софии. В столице Болгарии его соперником по финалу стал француз Гаэль Монфис.

Прогноз и ставка

На Опелку в этом матче можно поставить за 3.66, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.30.

Синнер под конец сезона снова набрал классный форму, и есть все основания полагать, что в предстоящем матче ему хватит для победы двух сетов. Главное — держать свою подач, а на приеме у Янника обязательно будут шансы.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.87.