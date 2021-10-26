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    Циципас снова проиграет Димитрову?

    Циципас — Димитров. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Вене 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Димитров
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против болгарина Григора Димитрова в первом круге турнира в Вене. Матч пройдет 26 октября, начало — в 12:00 мск. Циципас — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас в середине октября дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Для кого-то это, может, и отличный результат, но явно не для грека. Тем более остановил его Николоз Басилашвили.

    Хотя первые проблемы у Стефаноса начались еще раньше. В третьем круге он с трудом выиграл у Фабио Фоньини, а потом три сета боролся с Алексом Де Минауром.

    Но главным провалом последних месяцев стало, безусловно, выступление Циципаса на US Open. Уже в третьем круге он проиграл испанскому таланту Карлосу Алькарасу. Но, с другой стороны, это был один из лучших матчей текущего сезона. Невероятный Алькарас дожал Циципаса на тай-брейке пятого сета.

    На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Циципас остановился в полуфинале, проиграв Рейлли Опелке и Александру Звереву соответственно.

    Димитров

    Димитров тем временем добился неожиданного успеха на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Бывшая третья ракетка мира дошел до полуфинала.

    По ходу турнира Григор обыграл даже Даниила Медведев, несмотря на то, что россиянин взял первый сет и контролировал ситуацию на корте во втором. Кроме того, болгарин одержал победы над Рейлли Опелкой и Хубертом Хуркачем.

    В полуфинале Димитров уступил британцу Кэмерону Норри, который в итоге и взял титул в Индиан-Уэллсе.

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    После этого Димитров решил взять небольшую паузу, отказавшись от участия на турнире в Антверпене. С учетом всех травм, которые были у Григора в этом сезон, и удачного выступления на «Мастерсе», это вполне логичное решение.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.40, победу Димитрова букмекеры предлагают за 3.05.

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    В прошлом году грек и болгарин тоже встречались в Вене. И тогда, как ни странно, выиграл Димитров. Впрочем, тут нечему удивляться. Когда Григора ничего не беспокоит, он может остановить кого угодно. И это не так давно подтвердил матч с Медведевым.

    Ставка — Димитров выиграет хотя бы один сет за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.14.

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    Циципас — Димитров: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет Димитрову?
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