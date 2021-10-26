Маннарино
Маннарино на прошлой неделе неожиданно удачно выступил на Кубке Кремля. Француз дошел в Москве до четвертьфинала.
А главным достижением Адриана стала сенсационная победа над Андреем Рублевым. Россияин взял первый сет, но после этого стал много ошибаться и позволил Маннарино сделать камбэк.
Дальше было поражение от Ричардаса Беранкиса. Маннарино сноваплохо провел первый сет, но на этот раз не смог отыграться.
Маннарино еще в 2011 году доходил в Санкт-Петербурге до четвертьфинала.
Хачанов
Хачанов тем временем остановился на Кубке Кремля в полуфинале. Карен проиграл будущему победителю турнира Аслану Карацеву. Второй сет он отдал со счетом 1:6.
Перед этим у Хачанова были сложнейшие матчи против австралийцев Джеймса Дакворта и Джона Миллмана.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Хачанов дошел до четвертого раунда, где проиграл Николу Басилашвили.
В 2020 году Хачанов добрался в Санкт-Петербурге до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.29, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.74.
Хачанов устал под конец сезона, это было очень заметно в матче против Карацеву. Ничего удивительного, учитывая количество турниров, на которых Карен выступал в этом сезоне.
Вполне вероятно, что Маннарино заберет как минимум один сет.
Ставка — Маннарино выиграет хотя бы один сет за 1.91.