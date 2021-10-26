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    Маннарино обыграет и Хачанова?

    Маннарино — Хачанов. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 26 октября, начало — в 12:00 мск. Маннарино — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маннарино

    Маннарино на прошлой неделе неожиданно удачно выступил на Кубке Кремля. Француз дошел в Москве до четвертьфинала.

    А главным достижением Адриана стала сенсационная победа над Андреем Рублевым. Россияин взял первый сет, но после этого стал много ошибаться и позволил Маннарино сделать камбэк.

    Дальше было поражение от Ричардаса Беранкиса. Маннарино сноваплохо провел первый сет, но на этот раз не смог отыграться.

    Маннарино еще в 2011 году доходил в Санкт-Петербурге до четвертьфинала.

    Хачанов

    Хачанов тем временем остановился на Кубке Кремля в полуфинале. Карен проиграл будущему победителю турнира Аслану Карацеву. Второй сет он отдал со счетом 1:6.

    Перед этим у Хачанова были сложнейшие матчи против австралийцев Джеймса Дакворта и Джона Миллмана.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Хачанов дошел до четвертого раунда, где проиграл Николу Басилашвили.

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    В 2020 году Хачанов добрался в Санкт-Петербурге до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.29, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.74.

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    Хачанов устал под конец сезона, это было очень заметно в матче против Карацеву. Ничего удивительного, учитывая количество турниров, на которых Карен выступал в этом сезоне.

    Вполне вероятно, что Маннарино заберет как минимум один сет.

    Ставка — Маннарино выиграет хотя бы один сет за 1.91.

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    Маннарино — Хачанов: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на теннис. Маннарино обыграет и Хачанова?
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